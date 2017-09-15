Michael Kors'un yeni tasarımı sosyal medyada tepki çekti

Dünyaca ünlü modacı Michael Kors'un yeni kreasyonundaki bir tasarım sosyal medyada tepkilere sebep oldu. Haki renkli tulum PKK üniformasına benzetildi. Sosyal medyada Michael Kors'un PKK'lı kadınlardan esinlendiği iddia edildi.
Michael Kors, Twitter hesabında 2017 güz modellerini tanıtan bir tweet atarak yeni tasarımlarından bazılarının fotoğrafını paylaştı. PKK'lı teröristlerin kıyafetlerine benzetilen tasarım sosyal medyada tepki gördü.
İsveçli giyim firması H&M'İN yeni koleksiyonunda bulunan haki renkli tulum da kadın peşmergelerin giydiği üniformaya benzetilmişti.
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