Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Michael Kors'un yeni tasarımı sosyal medyada tepki çekti

    Michael Kors'un yeni tasarımı sosyal medyada tepki çekti

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 11:53 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 12:03

    Moda devi Michael Kors'n son tasarımı sosyal medyada terör örgütü PKK kıyafetine benzetildi.

    Dünyaca ünlü modacı Michael Kors'un yeni kreasyonundaki bir tasarım sosyal medyada tepkilere sebep oldu. Haki renkli tulum PKK üniformasına benzetildi. Sosyal medyada Michael Kors'un PKK'lı kadınlardan esinlendiği iddia edildi.

    Michael Korsun yeni tasarımı sosyal medyada tepki çekti

    Michael Kors, Twitter hesabında 2017 güz modellerini tanıtan bir tweet atarak yeni tasarımlarından bazılarının fotoğrafını paylaştı. PKK'lı teröristlerin kıyafetlerine benzetilen tasarım sosyal medyada tepki gördü.

    İsveçli giyim firması H&M'İN yeni koleksiyonunda bulunan haki renkli tulum da kadın peşmergelerin giydiği üniformaya benzetilmişti.

    Michael Korsun yeni tasarımı sosyal medyada tepki çekti

     

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: PKK , michael kors , Tasarım
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri