Michael Jackson’ın neden efsane olduğunu hatırlatan 13 sözü

1 - "Nefret dolu bir dünyada en önemli şey, umut edebilmektir."

2- "Yalanlar, onları yayan insanlar kadar aptaldır."

3- "Gelecek şu an ne yaptığınıza bağlıdır."

4- "Dünyadaki en iyi eğitim, ustaları çalışırken izlemektir."

5- "Eğer dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek istiyorsan, önce dön aynada kendine bak ve değişime kendinden başla!"

6- "Yalan, kısa mesafe koşucusudur ama gerçek, maratonlar koşar."

7- "Bu dünyaya sevildiğini bilerek geldiysen ve bu dünyadan sevildiğini bilerek ayrılıyorsan; aradaki meseleler önemsizdir."

8- "Bilginin size gelmesini beklemeyin, kendiniz aramak için zaman yaratın ve yol boyunca öğrenin. Neler olduğunu anlayabileceğiniz tek yol bu!"

9- "Bu dünya toplu hipnozun kurbanı ve özgür olabilmemizin tek yolu televizyonumuzu kapatmak."

10- "Çocuklar hiçbir şeyde her şeyi bulurlar. Yetişkinler ise her şeyde hiçbir şeyi."

11- "Korkuya gerek yok. Sadece yaşıyor olmak, bütün her şeyi silip süpürür."

12- "Gözlerim dünyadaki en büyük kitaptır."

13- "Her zaman hayal edebilirsiniz ve hayalleriniz de gerçekleşebilir ama onu 'siz' gerçekleştirmek zorundasınız."