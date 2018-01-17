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Michael Jackson’ın neden efsane olduğunu hatırlatan 13 sözü

80'ler pop deyince ilk akla gelen efsane, hiç şüphesiz Michael Jackson'dur. Jackson, şarkıları, özgün tarzı, dansları ve hayata bakışıyla yaşamı boyunca müzik dünyasında saygın bir yere sahip oldu. Çünkü o sadece yaşadığı yıllara değil, kendinden sonraki nesillere de örnek bir ikon olabilmek için müzik yaptı. Michael Jackson'u ikon yapan şey ise, yukarıda da söylediğimiz gibi, müzikteki başarısı dışında, aynı zamanda hayata bakışıydı... İşte onun gerçek bir efsane olduğunu hatırlatan ve yaşama bakışını yansıtan sözleri.

Doğan BURDA
17.01.2018 - 16:51 | Son Güncelleme :

1 - "Nefret dolu bir dünyada en önemli şey, umut edebilmektir."

Michael Jackson’ın neden efsane olduğunu hatırlatan 13 sözü

2- "Yalanlar, onları yayan insanlar kadar aptaldır."

Michael Jackson’ın neden efsane olduğunu hatırlatan 13 sözü

3-  "Gelecek şu an ne yaptığınıza bağlıdır."

Michael Jackson’ın neden efsane olduğunu hatırlatan 13 sözü

4- "Dünyadaki en iyi eğitim, ustaları çalışırken izlemektir."

Michael Jackson’ın neden efsane olduğunu hatırlatan 13 sözü

5- "Eğer dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek istiyorsan, önce dön aynada kendine bak ve değişime kendinden başla!"

Michael Jackson’ın neden efsane olduğunu hatırlatan 13 sözü

6- "Yalan, kısa mesafe koşucusudur ama gerçek, maratonlar koşar."

Michael Jackson’ın neden efsane olduğunu hatırlatan 13 sözü

7- "Bu dünyaya sevildiğini bilerek geldiysen ve bu dünyadan sevildiğini bilerek ayrılıyorsan; aradaki meseleler önemsizdir."

Michael Jackson’ın neden efsane olduğunu hatırlatan 13 sözü

8- "Bilginin size gelmesini beklemeyin, kendiniz aramak için zaman yaratın ve yol boyunca öğrenin. Neler olduğunu anlayabileceğiniz tek yol bu!"

Michael Jackson’ın neden efsane olduğunu hatırlatan 13 sözü

9- "Bu dünya toplu hipnozun kurbanı ve özgür olabilmemizin tek yolu televizyonumuzu kapatmak."

Michael Jackson’ın neden efsane olduğunu hatırlatan 13 sözü

10- "Çocuklar hiçbir şeyde her şeyi bulurlar. Yetişkinler ise her şeyde hiçbir şeyi."

Michael Jackson’ın neden efsane olduğunu hatırlatan 13 sözü

11- "Korkuya gerek yok. Sadece yaşıyor olmak, bütün her şeyi silip süpürür."

Michael Jackson’ın neden efsane olduğunu hatırlatan 13 sözü

12-  "Gözlerim dünyadaki en büyük kitaptır."

13- "Her zaman hayal edebilirsiniz ve hayalleriniz de gerçekleşebilir ama onu 'siz' gerçekleştirmek zorundasınız."

Etiketler: micheal jackson , ikon , Pop
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