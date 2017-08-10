Miami'deki özgürlüğü çok seviyorum

* Moda, stil, Instagram’da kısa sürede 80 bin takipçiye ulaşmak... Tüm bunlar nasıl başladı ve gelişti?
- Moda her zaman hayatımın bir parçasıydı. Üniversitede moda tasarımı okuyarak, bu merakımı daha ileri bir boyuta taşımak istedim. Ama zamanla trend takibi ve ticaretinde daha iyi olduğumu, yaratıcı tarafın bana hitap etmediğini fark ettim. İlk olarak kendime bir mağaza açtım. Mağazamın popülaritesini artırmak için, sosyal medyada daha aktif olmam gerektiğini düşündüm. Hem mağazaya seçtiğim markaları tanıtıyor hem de kendi fotoğraflarımla mağazama müşteri çekiyordum... Bir yandan da bir blog girişimim oldu. Blog çok zaman alıyordu. Sosyal medyadaki ilgi, beni bloğu kapatıp online satış sitesine yöneltti. Ne zaman ki sosyal platformda online satış ile istediğim gelirleri elde etmeye başladım, mağazamı kapattım. Böylece, daha fazla gezecek vaktim oldu. Giyindikçe ve gezdikçe daha fazla fotoğraf paylaştım ve takipçilerim organik olarak gelişti.
* Instagram’da takipçilerinizin artmasına neler etkili oldu?
- Bu noktada bence güzel giyinmek ve farklı yerler gezmek önemli rol oynuyor. Ama daha önce de dediğim gibi mobil olmak çok etkili. Benim Miami’ye gitmem de etkili oldu. Seyahatler sırasında ilgi artıyor. Moda, seyahat ve estetik fotoğrafları işin olmazsa olmazı.
6 AY TÜRKİYE’DE 6 AY AMERİKA’DAYIM
* Binlerce kişi tarafından takip edilmek hayatınızda neleri değiştirdi?
- Markalardan işbirliği teklifleri çok gelmeye başladı. Açıkçası kendimi blogger ya da vlogger olarak da görmüyorum.
* Bloğunuz var mı?
- Az önce de dediğim gibi bloğum vardı ama kapattım. Uzun yazılar yazmayı sevmediğimi, kendimi görsellerle ifade etmeyi daha çok tercih ettiğimi fark ettim. Ben bir Instagrammer’ım.
* Son olarak Nomadic State of Mind’ın Türkiye mümessilliğini aldınız.
- Sadece Türkiye’yi alsam iyi. Önce mağazamda satmaya başladım. Sonra baktım markanın sosyal medyası çok zayıf. İzin aldıktan sonra kendime sosyal medyada sırf bu markaya özel hesap açtım. Bugün 30 bin takipçili hesabı ben yönetiyorum. Sosyal medyadan online satışa da yönlendirince dünyadaki en çok satan distribütör oldum. Sonra Türkiye distribütörü olmak istedim ve kabul edildi. Ardından Miami’ye gittim, oranın distribütörlüğünü aldım. Derken Meksika da bana bağlandı. Şimdi 6 ay Türkiye’de, 6 ay Amerika’da yaşıyorum.
MIAMI’DEKİ ÖZGÜRLÜĞÜ ÇOK SEVİYORUM
* Klişe bir soru: Moda ve stili nasıl tanımlarsın?
- Moda, işin ticaret kısmı. Belirli kişiler tarafından belirleniyor ve dönemsel olarak gelip gidiyor. Stil ise kişinin kendi yaşam tarzı, bedeni ve vücut dili ile beraber oluşturduğu zamansız bir kavram.
* Yılın 6 ayı Miami’desiniz? Orada hayat nasıl gidiyor?
- Miami’deki özgürlüğü çok seviyorum. Her an her şey olabilir ve sizin de bu hızlı yaşama adapte olmanız gerekir. Gündüzleri iş için çok koşturuyorum ama tabii hayatım yeni oturuyor. Daha öğrenmem ve yapmam gereken çok şey var orada. Bu maceraya girdiğim için çok memnunum. Yaz kadınıyım. 12 ay neredeyse yaz mevsiminde yaşıyorum, geçenlerde bana kışlık kıyafet sordular ve fark ettim ki kışın pek alışveriş de yapmıyorum ben.
AZ RENK, AZ DESEN VE AKSESUVAR KULLANIN
* Stilini biraz anlatır mısınız?
- Güçlü ve farklı parçaları beğeniyorum. Herkesin kombine uygun gördüğü bir ayakkabı modeli yerine ters köşe başka bir şey deniyorum. Sıkıcı ve görülmüş kombinler benlik değil.
* Stil sahibi bir kadın size göre nasıl olunur?
- Vücudunu tanıman çok önemli. Cesaret de aynı derecede önemli... Herkesin yaptığını değil farklıyı yapabilmek şart diyebilirim.
* Zamansız stil ikonlarınız var mı? Stilinden ilham aldıklarınız...
- Brigitte Bardot, Jane Birkin, Jacqueline Kennedy Onassis ve Kate Moss.
* Kimlerin tarzını beğeniyorsunuz?
- Chiara Ferragni ve Lena Perminova olabilir.
* Dolabınızın olmazsa olmazları neler?
- Jean, mini etek, sweatshirt, güneş gözlüğü, beyaz tişört, terlik ve sandalet.
* Kadınlara stil önerileri verir misiniz?
- Az renk, az desen, dikkat çekici aksesuvar kullanın derim...
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