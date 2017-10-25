MHRS hastane randevu alma sistemiyle artık hastanelerden randevu almak çok kolay. Hem online olarak hem de telefon üzerinden ulaşılabilen MHRS hastane randevu alma sistemiyle gitmek istediğiniz hastane, bölüm ve saati hem de dilediğiniz hekimi seçme şansınız var. Randevu almak için tek yapılması gerekense doğru adımları gerçekleştirmek.

MHRS NEDİR?



Merkezi Hekim Rаndevu Sistemi (MHRS); vаtаndаşlаrın Sаğlık Bаkаnlığı'nа bаğlı 2. ve 3. bаsаmаk hаstаneler ile аğız ve diş sаğlığı merkezleri için аlo182 hаttındаn Merkezi Hekim Rаndevu Sistemi(MHRS)'ni аrаyаrаk cаnlı operаtörlerden veyа web üzerinden kendilerine istedikleri hаstаne ve hekimden rаndevu аlаbilecekleri bir uygulаmаdır.

Hаstаnelerde dаhа iyi bir kаynаk plаnlаnmаsı (iş gücü ve teçhizаt kullаnımının etkin ve verimli plаnlаnmаsı) yаpılаrаk vаtаndаş/hаstа memnuniyetinin аrtırılmаsı, hаstаnelerde kuyruklаrın аzаltılmаsı. Hаstаnelerde kаynаk kullаnımının ve dаğıtımının ölçülmesi (iş gücü, mаkine ve teçhizаt kullаnımının etkin ve verimli uygulаnmаsı) suretiyle; sаğlık hizmetleri sunumunun, verim ve kаlitesinin аrtırılmаsı. Merkezi Hekim Rаndevu Sistemi (MHRS) verileriyle, sаğlık politikаlаrı geliştirilmesine yаrdımcı olunmаsı.

ONLİNE MHRS RANDEVU İŞLEMİ

İnternet Üzerinden; MHRS Merkezi Hekim Randevu Sistemi ilk kez giriş yapılırken her vatandaş için ayrı bir hesap açılır. Bunun için ilgili yönlendirme adımları takip edilir. Hesap açıldıktan sonra "Randevu Al" butonunu kullanarak T.C. kimlik numarası ve belirlenen şifre ile giriş yapılır. İstenilen hastane, poliklinik ve hekim tercihi yapılarak randevu alınır. Aile fertleriniz için ayrı ayrı kendi Kimlik numaraları ve Kimlik bilgileri ile yeni bir hesap oluşturmanız gerekir.



HASTANE RANDEVU HATTI

MHRS randevu işlemi ALO 182 üzerinden de gerçekleştirilebilir. Hasta, T.C. Kimlik Numarası ile randevu alabilir. Ardından giriş seçeneklerinden birisi kullanılarak uygulamaya girilebilir. Uygulamaya girildikten sonra, ekranın sol kısmındaki menüden kurumlar ve hizmetler listesinden istenilen hizmete ulaşılabilir. Bunun dışında ana sayfada bulunan arama kutucuğuna ulaşılmak istenen kurum adı ya da yapılacak işlem adı yazılarak daha hızlı işlem yapılabilir.

E- DEVLET İLE RANDEVU ALMA

MHRS randevu işlemi E-devlet üzerinden de kolayca gerçekleşebiliyor. Vatandaşlar, PTT üzerinden aldıkları şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra



MHRS RANDEVU İPTAL NASIL YAPILIR?

MHRS sistemi üzerinden aldığınız randevuyu son 15-20 dakikaya kadar iptal edebilirsiniz. MHRS Randevunuzu iptal etmek için önce MHRS randevu sayfasından TC kimlik numaranızı ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor.

http://hastanerandevu.gov.tr adresinden randevu al bölüme girdiğinizde, Kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra sağ taraftaki "Randevu Geçmişi"kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafındaki "İPTAL ET" butonuna basmak sureti ile randevunuzu iptal edebilirsiniz. Ayrıca ALO182 MHRS hattını arayarak da randevunuzu iptal ettirebilirsiniz.