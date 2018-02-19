‘MHP’yi AK Parti’ye ihtiyaç duyar hale getiriyorlar’

Hamzaçebi, ittifakı Hürriyet’e şöyle değerlendirdi:

“İttifaklar daima 2 artı 2 eşittir 4 sonucunu vermez. Bazen de ittifak sonucu oy kayıpları olur. İttifak ihtiyacı, yüzde 10 seçim barajının düşürülmemesinden kaynaklanıyor. Baraj daha aşağıda olsa buna gerek kalmazdı. Aslında ittifak AK Parti manevrasıdır. Yüzde 10 barajı indirmemek suretiyle MHP’yi AK Parti’ye ihtiyaç duyar hale getiriyor ve Saadet Partisi’nin TBMM’ye girmesinin önü kapatılıyor. Ancak ittifak düzenlemesi yaparken sadece bir partiyi tarif eden düzenleme olmamalı. Bu ittifak oy oranı düşük bütün partilere açık tutulmalı.

CHP’nin ittifak arayışı olmaz ve ittifak yönünde bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duymaz. İttifak, TBMM’ye girmek için önemlidir. Cumhurbaşkanlığı kazanma iddiasında olan ana muhalefet, ittifakta yer almaz ve böyle bir ihtiyaçla yola çıkmaz.”

ÖZEL: TEK YUMURTA İKİZLERİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise ittifak ile ilgili tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “MHP, hâlâ daha arkasında milliyetçiler duruyor sanıyor. Oysa 16 Nisan günü 5 MHP’liden 4’ü hayır oyu verdi. Çarşamba günü verilecek teklif, MHP’nin baraj altında olduğuna iki tarafın da imza atmış olmasıdır. Şimdi ittifaka isim takıyor. Ay yıldız ittifakı. Devlet Bahçeli ağzından itiraftır, suçüstü durumunun tescilidir. Güneş, bir yıldızdır. Yıldız, çekim merkezidir. Ay ise yıldızın etrafında dönen gezegenlerin bile etrafında dönen, uydunun uydusudur. Bugün Meclis’i sarayın uydusu yapmaya çalıştığını itiraf etmektedir. AKP ve MHP bir süredir çift yumurta ikiziydi, iki kardeş kadar birbirine benziyordu. Az bir benzerlik değil ama son dönemde tek yumurta ikizine dönüştüler, hiçbir fark yok arada.”