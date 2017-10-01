MHP'ye kaset kumpasının arkasındaki isim... Kardeşinden flaş itiraflar!

Başsavcılık tarafından hazırlanıp Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, esik CHP Genel Başkanı Baykal ile MHP'li yöneticilere ait olduğu iddiasıyla internet ortamında yayınlanan video görüntülerini çeken, internet ortamında yayımlayan faillerin eylemlerinin icrasındaki benzerlikler olduğu ve FETÖ tarafından her iki tarafa da aynı kumpasın kurulduğu değerlendirmesi yer aldı.



Bu kapsamda, firari şüpheli İbrahim Faruk Bayındır'ın, eski MHP'li yöneticiler Bekir Aksoy, Recai Yıldırım, Metin Çobanoğlu, Mehmet Ekici?, İhsan Barutçu, Ahmet Deniz Bölükbası, Mehmet Taytak, Bülent Dinmez, Mustafa Cihan Paçacı, Ümit Şafak ve Osman Çakır'a ait olduğu iddia edilen özel hayata ilişkin ses ve görüntülerin yayımlanmasının sorumlusu olduğu belirtildi.

KREDİ KARTIYLA ÖDEME YAPMIŞ



Söz konusu kayıtların, "ulkucugazete.com", "ulkucugazete.net", "ulkucugazete.org" adlı internet sitelerinde yayımlandığı kaydedilen iddianamede, iş adamı Bayındır'ın sitenin alan adını (domain) almak için kredi kartıyla ödeme yaptığı ifade edildi.



Konuyla ilgili o dönem açılan soruşturma kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan ve Eylül 2011'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan yazıda, "Bahse konu internet sitesini almak için godaddy.com, security-tunnel.com, namecheap.com, networksolutions.IIc ve webhostingpad.com isimli sitelerden domain ve IP adresi gizleme satın alınmıştır." tespiti yer aldı.



-Bank Asya'ya talimatla para yatırmış



Bayındır'ın, FETÖ ile ilişkilerine dayanak niteliğindeki tespitlerin de bulunduğu iddianamede, FETÖ elebaşı ve iddianamenin bir numaralı şüphelisi konumundaki Fetullah Gülen'in talimatıyla 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'daki hesabına, 31 Aralık 2013 ile 24 Aralık 2014 arasında 609 bin 215 lira para yatırdığı belirtildi.

EŞİNİN HESABINDA 1 MİLYON 160 BİN TL ARTIŞ



Aynı tarihlerde Bayındır'ın eşine ait hesapta ise 1 milyon 161 bin 9 lira artış olduğu kaydedildi.

MHP KASETLERİ, HAYDAR MERİÇ CİNAYETİ...



İddianamede, Bayındır'ın kardeşi F. Bayındır'ın ağabeyi hakkındaki beyanlarına da yer verildi. Buna göre kardeş F. Bayındır, ağabeyi hakkında daha önceden verdiği beyanlarda, "FETÖ yapılanması içerisinde yer aldığı, MHP kaset olaylarında rol almış olabileceği ve Haydar Meriç cinayeti ile de ilgisi olabileceği" şeklinde itiraflarda bulundu.



İddianamede, Bayındır hakkında yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:



"FETÖ'nün amaç ve hedefleri doğrultusunda, Türk siyasi hayatını dizayn etmeye yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler öncesinde özel hayata ilişkin ses ve görüntülerin yayımlanacağı internet sitelerinin ücretini kredi kartı ile ödemesi ve bu internet sitelerini FETÖ'nün amaçları doğrultusunda kullandırdığı, FETÖ üyesi olduğu, şüphelinin soruşturmaya konu eylemlerinin silahlı terör örgütü üyesi olmak, siyasal hakların kullanılmasını engellemek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır."



-Kaset kumpasında 171 kişi şüpheli



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili iddianamede Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 kişi, şüpheli olarak yer alıyor.

Şüphelilerin, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "özel hayatın gizliliğini ihlal" gibi 8 ayrı suçlamadan cezalandırılmaları talep ediliyor.