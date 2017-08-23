'MHP'nin ismi ve mahzun üç hilali kalmıştır'

TEK ADAM YÖNETİMİ KALICI HALE GELDİ

“MHP’nin ülküleri mevcut yönetim tarafından terk edilmiştir. Partili kardeşlerimiz baba ocaklarından kovulmuştur. Oysa bizler MHP’nin Sayın Genel Başkanı’na maksadı ve terbiye sınırlarını aşan kötü bir söz söylemedik. Ancak MHP yönetimi iktidar sahipleriyle bir olup ülkücü iradeyi yok saydı. MHP’de kıyım başladı. AKP’den devşirme üyeler delege yapıldığı için bir ilimizdeki kongre ikinci kez iptal edildi. Ülke yönetimi tek adama verildiği gibi bu sürece kayıtsız şartsız desteğini ortaya koyan MHP’de de artık tek adam yönetimi kalıcı hale gelmiştir. MHP tek bir kişinin partisi haline getirilmiştir. MHP, MHP olmaktan çıkarılmış ve başkalaştırılmıştır. Ortada kala kala MHP’nin sadece ismi ve bir de mahzun üç hilali kalmıştır. Yönetimi iktidarın dümen suyuna girmiş bir MHP içinde kalarak ülkemizin göz göre göre otoriter tek adam rejimine sürüklenmesini önlemenin artık imkânı kalmamıştır.



ÇELİK BİR YAY GİBİ GELİYORUZ

Siyasi hayatımın belki de en zor kararını verme noktasına geldim. Ya bu diktaya rıza gösterip ya sessiz ve sakince hiçbir şey olmuyormuşçasına sinip kalınacak ya da yola çıkanlara omuz verilip yol arkadaşı olunacaktır. Ben yolda olmayı, varmaktan üstün sayanlardanım. Bu yeni mücadeleye omuz vermeyi milli bir vazife sayıyorum. El mi yaman bey mi yaman, yakında gösterir zaman. Tıkanan demokratik mücadele kanallarını açmaya; milletimize umut olmaya geliyoruz. Milletimizi aldatan bu pişkin iktidardan sandık ve adalet önünde hesap sormaya geliyoruz. Türk siyasetine yeni bir soluk getirerek milletimize umut olacağız. Metal yorgunu olanlar bilsin ki, kurulmuş çelik bir yay gibi geliyoruz. Rahat olanları rahatsız etmeye geliyoruz.”



'İKTİDARDAN SANDIKTA KURTULACAĞIZ'

MERAL Akşener de törendeki konuşmada şunları söyledi: “Biz Türkiye’ye tıkanmış siyasette çok önemli bir seçeneği oluşturmak için yola çıktık. Sıcacık bir girişimde bulunduk. Benim geldiğim İzmit’in Gündoğdu Köyü’ndeki çocuklar üzerinde yapılan araştırmada çıkan sonuç şudur. Bu çocuklara hayal kurduramıyoruz. Israrla hayal kurun dendiklerinde hayal kuramadıkları ortaya çıktı. Biz hayaller kurardık eskiden. Aldatanların, aldatılanların, kandırıkçıların ülkemizin gençlerini getirdiği nokta bu. Sözümüzün arkasında o kadar net duracağız ki Cenabı Hak bizi menzile ulaştıracak ve bu kandırıkçı kandırılmış iktidardan inşallah, demokrasiyle sandıkta kurtulacağız.”





