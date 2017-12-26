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    MHP’li vekilden KHK tepkisi

    Umut ERDEM/ANKARA
    26.12.2017 - 20:33 | Son Güncelleme:

    MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Twitter hesabından paylaştığı “İslam’da adalet sadece Müslümanlar değil tüm insanlar içindir. Adaletin sınırlandırılamazlığı tanımı gereğidir. Yandaşlara adalet, karşıtlara zulüm uğrunda Meclis’i, Yargı’yı devre dışı bırakanlar, mutlak adalet sahibini devre dışı bırakmak için de mi KHK çıkaracaksınız?” mesajıyla KHK’ya tepki gösterdi.

    Kaya, partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişiklik teklifine hayır diyeceğini açıklayarak, geçen ocak ayında partideki genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etmişti. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Kaya’nın KHK eleştirilerine dün yaptığı şu açıklamayla tepki gösterdi:

    “Partimizin İstanbul Milletvekili Atila Kaya, KHK’lara tepki göstermiş, ‘Yeni iki KHK, Anayasanın üstünlüğü, hukuk devleti anlayışının konulduğu tabuta son bir çivi çakmak anlamına geliyor’ demiştir. Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki milletvekilimiz Atila Kaya’nın görüşleri partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır.”

    Etiketler: gazetehaberleri
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