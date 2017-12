MHP Milletvekili Atila Kaya, KHK ile getirilen tek tip kıyafet için, '12 Eylül’e dönüş' yorumu yaptı. Kaya, “Bir süredir Anayasa ve hukuk devleti olmaktan hızla uzaklaşıyorduk. Yeni 2 KHK, Anayasanın üstünlüğü, hukuk devleti anlayışının konulduğu tabuta son bir çivi çakmak anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu. MHP lideri Bahçeli ise, KHK'ya ilişkin eleştirilere, "Kriz severler her fırsattan istifadenin peşindeler. Kaos ve korku tacirleri her gelişmeyi karalamanın, her durumu haşince kurcalamanın, haince kumpasa çevirmenin hevesindeler" sözleriyle karşı çıkmıştı.

Gazete DuvaR'dan Nergis Demirkaya'ya konuşan MHP'li Kaya, 12 Eylül döneminde de uygulanan ve birçok eyleme yol açan tek tip kıyafeti uygulamasının KHK ile tekrar getirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2 Eylül döneminde 9. Kolordu Askeri Cezaevi'nde iken yaklaşık 1 yıl tek tip kıyafet giydiklerini anlatan Kaya, o dönem yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bireysel olarak bunu yaşamış tecrübe etmiş bir kişinin duygu ve düşünceleri olarak ifade edeyim. Biz ülkücüler olarak o dönem tek tip kıyafete ilk başta büyük tepki göstermedik. Ama tek tip elbiseyi ilk giydiğimiz zaman yarattığı psikoloji çok derin oldu. Kendi ölçümüzde bir direncimiz, direnişimiz vardı. Cezaevi uygulamaları, sorgulama sırasına işkencelere karşı belli ölçülerde bir direniş sürecinden gelmiştik. Ama o elbiseyi giydiğim zaman tüm bedenimi sanki teslim alınmış gibi bir duygu kapladı." Flaş gelişme... Bahçeli Gül'ü eleştirdi "TEK TİP ELBİSE 12 EYLÜL UYGULAMALARINA DÖNÜŞ" Askeri cezaevinden sonra gönderildikleri Özel Tip Kapalı bir cezaevinde tek tip kıyafete tepki gösterip giymediklerini ifade eden Kaya, bu nedenle arkadaşlarıyla birlikte hücreye atıldıklarını anlattı. Kaya şöyle devam etti: "Getirilen tek tip elbise yeniden 12 Eylül uygulamalarına dönüş. Bununla asıl yapılmak istenen hem cezaevinde yatan insanları hem de toplumu teslim almak. Zaten dışarıda topluma bir deli gömleği giydirilmiş. Cezaevlerinde de bunun en sert uygulamalarını yaparak, tek tip kıyafetle insanları kişiliksizleştirmek, kendi bedenine, düşüncesine, inancına yabancılaştırmak amacı güdülüyor. Bir işkence yöntemi olarak kendinize yabancılaştırmak, sizi teslim almak hedefleniyor. Cezaevi üzerinden de topluma ders verilmek isteniyor, 'Bakın bunlardan ibret alın aklınızı başınıza toplayın' mesajıdır bu." "TOPLUM İSTİSMARCILARA TEK TİPİ İSTEMİYOR MU?" Masuniyet karinesine de dikkat çeken Kaya, "Ceza almamış bir kişiye nasıl suçlu gibi davranılabilir" dedi. Kaya, tek tip kıyafetle ilgili sınırlamayı da eleştirerek şunları söyledi; "KHK'lardan anladığım kadarıyla terör ve darbe suçluları tek tip kıyafet giyecek. Bu küçük yaşta çocuklara istismar suçu işleyenlere uygulanmayacak. Tek tip kıyafeti savunurken, "Bunu toplum istiyor" diyorlar. Peki toplum diğerini istemiyor mu?" "HUKUK DEVLETİ TABUTUNA SON ÇİVİ ÇAKILIYOR" Kaya, son çıkan 2 KHK'larla ilgili de "Bir süredir Anayasa ve hukuk devleti olmaktan hızla uzaklaşıyorduk. Yeni 2 KHK, Anayasanın üstünlüğü, hukuk devleti anlayışının konulduğu tabuta son bir çivi çakmak anlamına geliyor" değerlendirmesi yaptı, Kaya şöyle devam etti:"Hukuk askıya alınmış. Dolayısıyla içerik tartışmasının anlamı yok. Bu KHK'ların kendisi ne kadar hukuka uygun ki biz içeriklerinin hukuka uygunluklarını tartışalım. OHAL şartlarında Türkiye'de hukuk askıya alınmıştır. Sözde bir Anayasa var ama bizzat Anayasa ona uymakla yükümlü olanlarca her gün ihlal ediliyor." GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞINDAN İSTİFA ETMİŞTİ Atila Kaya, referandum öncesi Anayasa değişikliği oylamasında 'hayır' oyu vereceğini açıklayarak MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti. Kaya o dönem şu açıklamayı yapmıştı: Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa etti