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    MHP’li üç meclis üyesi istifa etti

    Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA)
    15.10.2017 - 12:27 | Son Güncelleme:

    ANTALYA Kaş Belediyesi’nin MHP’li meclis üyeleri Şükrü Koçak, Mustafa Özen ve Hüseyin Balya, partilerinden istifa etti.

    Kaş Belediyesi’nin MHP’li üyeleri Şükrü Koçak, Mustafa Özen ve Hüseyin Balya, MHP’den istifa ettiklerini açıkladı. Daha önce de disiplin kuruluna sevk edilerek savunmaları istenen Antalya Büyükşehir ve Kaş Belediye Meclisi Üyesi Hasan Nusret Baysal, İbrahim Nişancı ve Mehmet Eriş MHP’den istifa etmişlerdi. Son istifalarla birlikte 2014 yerel seçimlerinde Kaş Belediye Meclisi’ne 7 üye gönderen MHP’nin tek üyesi olarak Muzaffer Gökçül kaldı.

    İstifa eden meclis üyeleri adına bir açıklama yapan Şükrü Koçak, "Ramazan Ayı’nda Meral Akşener’in Antalya’daki iftar yemeğine katılmıştım. Niçin izin alamadan katıldığım soruldu. Daha sonra disiplin kovuşturması süreci başlatılacağı haberini aldım. Ben de bu süreç başlamadan MHP’den istifa ettim. Maalesef yıllarımızı verdiğimiz MHP’de demokratik bir süreç işlemiyor. Delege ve partilinin iradesi, sözü, görüşü hiçe sayılıyor. Monarşik bir yönetim var MHP’de. Diğer iki arkadaşım da partideki bu demokratik olmayan işleyişi protesto etmek için partiden istifa etti. Bundan sonraki süreçte MHP Kaş Belediye Meclisi’nden istifa eden 6 arkadaşla birlikte, Sayın Meral Akşener’e destek vereceğiz. Kendisinin birer neferi olacağız" dedi.

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