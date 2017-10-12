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    MHP’li milletvekilinden Meclis’e Gökçek şikayeti

    Bülent Sarıoğlu/ANKARA
    12.10.2017 - 15:03 | Son Güncelleme:

    MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Meclis Genel Kurulu’nda dün Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden şikayetçi olarak belediyelerin merkezi yönetimce denetlenmemesinden yakındı.

    Yakın zamanda başına gelen olayı anlatan Usta şunları söyledi:

    “Ben devletin en büyük fonksiyonunun düzenleme yapmak ve yaptığı düzenlemeyi de denetlemek olduğunu düşünüyorum. Ben İncek’te oturuyorum. Orada bir haftadır yol üzerinde bir çukur vardı. Yerini de söyleyeyim, İncek Bulvarı, Türkiye Adalet Akademisi önünde, trafik ışıklarının tam orada. Her akşam orada en az 10 tane araç görürsünüz, lastiği yarılmıştır, kenara çekmiş, lastik değiştiriyor. Bir hafta bu çukurun kapatılmamasının nasıl bir anlamı olabilir? Bu belediyeler denetlenmiyor mu? Burada düşmedim ben ama, bunun aynısı Atatürk Hastanesinin orada, rehabilitasyon merkezinin karşısında da bir çukur vardı, kendim de aracımla düştüm ve aracımın lastiği yarıldı. Yani bunları anlamak mümkün değil. Devletin bunları denetlemesi lazım. Bu belediyelere bir bakmak lazım. Çukurlar var, kapatılmıyor, denetlenmiyor. Arıyorsunuz, muhatap yok. Yani 21’inci yüzyıldayız, geliştik diyoruz. Bunlara bir çeki düzen vermek lazım, bunlara bir bakmak lazım. Merkezi idarenin böyle bir görevi olduğunu düşünüyorum.”

    Etiketler: gökçek , meclis , mhp
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