MHP’li iki başkan İYİ Parti yolunda

Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti’nin tüzük çalışmasına katılan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş’ın MHP tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edildiği ortaya çıktı.

Dursun Ataş - Abdulkadir Şahiner

İki başkanın istifası ya da ihracı halinde MHP’nin bu şehirlerdeki belediye başkan sayısı bire düşecek. Bu arada Pınarbaşı, MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in memleketi. Daha önce Çanakkale Gökçeada, Afyon Dinar ve Antalya Korkuteli belediye başkanları da MHP’den ayrılmıştı.