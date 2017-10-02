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    MHP’li belediye başkanı partisinden istifa etti

    DHA
    02.10.2017 - 19:22 | Son Güncelleme:

    ÇANAKKALE’nin Gökçeada Belediye Başkanı MHP’li Ünal Çetin, bugün partiden istifa ettiğini açıkladı. Çetin’in, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceği belirtildi.

    Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, bugün yaptığı yazılı açıklamayla MHP’den istifa ettiğini duyurdu. Mart 2014 yerel seçimlerinde MHP’den Gökçeada Belediye Başkanı seçilen Çetin, parti içinde farklı fikirlere sahip olanların disipline sevk edildiğini belirttiği açıklamasında, "Hayatım boyunca içinde bulunmaktan onur duyduğum ve görev aldığım her kademesinde mücadelesini verdiğim partimin, ülkemin geleceği ile ilgili verilen kritik kararlar noktasında takındığı tutum; şahsımı ve benim gibi düşünen birçok ülke sevdalısını endişeye düşürmüş ve ülkemizin geleceğine yönelik hayal kırıklığına uğratmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden istifa etmiş olduğumu tüm kamuoyuna saygıyla beyan ederim" dedi.

     

    Etiketler: mhp , gökçeada , istifa
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