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    MHP’li başkandan ’istifa’ çıkışı

    DHA
    18.10.2017 - 20:39 | Son Güncelleme:

    ADANA Büyükşehir Belediyesi Başkanı MHP’li Hüseyin Sözlü, "halkın oyu ile seçilen belediye başkanlarının" görevden el çektirilmesi veya istifaya zorlanmasının hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

    Muhtarlar Günü nedeniyle bir otelde düzenlenen toplantıda kürsüye çıkan Hüseyin Sözlü, Ak Partili belediye başkanlarının istifasını değerlendirdi. Sözlü, açıklamasında şunları söyledi:

    "Bakın, Türkiye’nin en büyük şehirlerinde belediye başkanları istifaya zorlanıyor. İstanbul gitti, Ankara, Bursa, Balıkesir konuşuluyor. Biz şu an toplantıyı yaparken, Niğde Belediye Başkanı da istifa etti. İstifaya zorlanan belediye başkanlarının FETÖ terör örgütü ile ya da herhangi bir uygunsuzlukla işi var ise hukuk var, adalet var. Halkın onayına sunularak seçilen belediye başkanlarının görevden el çektirilmesi, istifaya zorlanması, hukuka aykırı ve kabul edilemez. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin üçte ikisi kayyumla idare ediliyor. Bunları Ak Parti’nin belediye başkanlarını savunmak için değil, Türk milletinin geleceğini inşa edecek olan çocuklarımızın demokratik hukuk zemininde yetişmesi gerektiğine olan inancım dolayısıyla söylüyorum."

    Etiketler: adana belediye başkanı hüseyin sözlü
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