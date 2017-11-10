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    MHP’li Başkan Türe partisinden istifa etti

    MERSİN, (DHA)
    10.11.2017 - 20:41 | Son Güncelleme:

    MERSİN’de, Anamur İlçe Belediye Başkanı MHP’li Mehmet Türe, beraberindeki 7 meclis üyesiyle birlikte partisinden istifa ettiğini açıkladı.

    Türe yaptığı kısa açıklamada, istifa nedeniyle ilgili bilgi vermezken, ”7 meclis üyemizle birlikte MHP’den bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayız. İstifayla ilgili detaylı açıklamayı da uygun gördüğümüz anda yapacağız” diye konuştu.

    Etiketler: Mehmet Türe , Mersin , Anamur
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