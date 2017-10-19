MHP'den tepki: Siyaseten mevta hükmünde

“Davutoğlu’nun siyasi hatalarla batırdığı Başbakanlık makamını yıkamaya Konya’nın sabun fabrikaları bile yetmemiş; ortaya çıkan pis kokuların dağıtılmasının çaresi, kirliliğin ve kötü kokunun kaynağını kurutmakta bulunmuştur. Bahçeli’ye karşı ölçüsüz, seviyesiz, hadsiz ve ayarsız (10 maddelik) cevabının nedeni; ayaklar altındaki onurunu (aklınca) kurtarma gayretidir. Oysa Ahmet Davutoğlu siyaseten mevta, ahlaken imha, fikren ve vicdanen yok hükmündedir. Emevi Camii’nde namaz kılınacağına dair yavelerinin kaynağı da dipsiz Davutoğlu’dur. Onun döneminde FETÖ’ye arka çıkılmış, devletin en hayati kurumlarındaki FETÖ’cüler gereğince temizlenemediği için Türk Milleti bölücü örgüte doğrudan hedef olmuştur. Sabık, mazul ve sakıt başbakan Ahmet Davutoğlu’nun günahları sıralanmakla bitmeyecektir.”