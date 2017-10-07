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    MHP’den tam destek ‘Cumhurbaşkanı’nın yanındayız’

    Gizem KARAKIŞ
    07.10.2017 - 21:40 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün ‘Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 14. Dönem Açılış Töreni’ne katıldı. MHP Lideri Bahçeli, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İdlib operasyonuyla ilgili desteğini açıklayan Bahçeli, şunları söyledi:

    ‘OLAYLARA VÂKIF HALE GELMİŞ’

    “Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye ve Irak’ta takip etmiş oldukları politikalarda bir tutarlık görülmektedir. Zamanı geldiğinde de her türlü çabanın ortaya konulacağı anlaşılmaktadır. O bakımdan İdlib’deki gelişmeler zannediyorum belli bir istişare sonucunda oluşmuş olan durumlardır. Rusya havadan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) da içeriden mücadelelerini sürdürmektedir. Türkiye de kendi güvenliği ve orada yaşayan insanlarımızın güvenliği açısından her türlü tedbiri almış, olayları yakından takip etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızla perşembe günü yapılan görüşme sırasında bizimle de paylaşıkları unsurlar olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı çok yönlü olayları takip ediyor. Olaylara vâkıf hale gelmiş ve kararlı bir davranış içerisinde bulunuyor. Kendilerine başarılar diliyoruz. Bu tutarlı politikalar devam ettiği sürece terörle mücadelede herhangi bir yılgınlığa düşmemek kaydıyla MHP, Sayın Cumhurbaşkanı’nın yanındadır.

    (Melih Gökçek’in istifa iddiası) MHP ilkeli, kararlı bir siyasi kurumdur. Hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmaz. Herhangi bir kişi ya da kuruluşun da MHP’nin iç işlerine karışmasına müsaade etmez. Sorun, Ankara Belediye Başkanlığı, Adalet ve Kalkınmla Partisi arasında gerçekleşmektedir biz düşen basın yoluyla da olsa olayları takip etmektir.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Devlet Bahçeli , Bahçeli
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