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    MHP'den ihraç edilen başkan İyi Parti'ye katıldı

    DHA
    12.11.2017 - 13:47 | Son Güncelleme:

    KORKUTELİ Belediye Başkanı Hasan Gökce, İyi Parti’ye geçti.

    Anayasa referandumu öncesinde MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in düzenlediği toplantı ve çalışmalara katıldığı, savunma vermediği gerekçesiyle MHP’den ihraç edilen Hasan Gökce, İyi Parti’ye geçti.

    Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde İyi Parti Genel Merkezi’nin dünkü açılışına katılan Başkan Hasan Gökce’ye Genel Başkan Meral Akşener tarafından İyi Parti rozeti takıldı.

    Başkan Hasan Gökce sosyal medya hesabından, "İyi Partili bir belediye başkanıyım artık. Rabbim mahcup etmesin inşallah. Türkiye İYİ olacak" ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptı.


     

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    Etiketler: Korkuteli Belediyesi
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