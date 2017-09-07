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    MHP'den "Bahçeli başkan yardımcısı olacak" tepkisi

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 12:43 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 13:07

    Celal Adan, kulislerde dolaşan “Devlet Bahçeli’nin başkan yardımcısı olacağı” iddialarına yanıt verdi.

    Celal Adan yazılı açıklamasında, "Bazı basın-yayın kuruluşları; 2019’da yaşanacak başkanlık seçimleri için bir takım çözüm formülleri arandığını kaleme almıştır.

    İddiaya göre bu formüllerin başında da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Başkan Yardımcısı olarak gösterilmesi gelmektedir. Kahvehane dedikodularıyla beslenmiş, siyasi dolaplarla süslenmiş bu haber bir kötü niyetin yansıması, bir operasyonun enstrümanıdır.

    Bu haber, kirli bir paçavranın dağılan parçalarına yazılmış olsa bile onu dahi kirletebilecek kadar çürümüş bir zihnin ürünüdür" ifadelerini kullandı.


     

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    Etiketler: MHP , Celal Adan , Devlet Bahçeli
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