MHP'de 'siyasi pusula' tartışması

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, 19, 21, 24 ve 25. dönem MHP Milletvekili Koray Aydın, kendi adındaki internet sitesinden TBMM içtüzüğünün değişmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. MHP Genel Merkezi'nin aldığı kararlara çok sert tepki gösteren Aydın, "Türk milleti MHP yönetiminin anlaşılmaz politikalarına isyan etmektedir" dedi. İçtüzük değişikliğini milletin verdiği yetkinin kötüye kullanımı olarak nitelendiren Aydın, MHP Genel Merkezi'nin 'devlet-millet bekası' söylemini de samimiyetsiz buldu.Aydın ayrıca, Balgat yönetiminin tavrı sebebiyle MHP'ye gönül verenlerin büyük hayal kırıklığına uğradığını da ifade etti.

AYDIN'A YANIT GELDİ

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Koray Aydın’ın MHP’nin politikalarını eleştiren basın açıklamasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Büyükataman, "Koray Aydın, bakanlık, TBMM Başkanvekilliği gibi devletin önemli makamlarında bulunmuş birisi olarak yapmış olduğu bu açıklamayı acaba kendisine nasıl izah etmiştir. Bırakın devleti tanıyor biliyor olmasını herhangi bir vatandaşımız bile 15 Temmuz’da ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreci, ağır imtihanı anlamış idrak etmiştir" ifadelerini kullandı.

Büyükataman, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "48 yıllık şerefli mücadele tarihimize bakıldığında şunlar görülecektir: MHP’nin siyasi pusulası hiç sapmamıştır. Fikri omurgası yara almamıştır. Ülkücü-Milliyetçi Hareketi siyasi hesapları için kullanmak ve sokağa çekerek 'operasyon partisi' haline getirmek isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır. 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 seçimleri ve 15 Temmuz 2016 kalkışması ve bugün yaşanan gelişmelerle ilgili cevaplanması gereken sorular bulunmaktadır. Bizce Sayın Aydın bu sorulara kafa yormalıdır. Türkiye; tarihin en kanlı üç terör örgütü PKK/PYD, IŞİD ve FETÖ’ye karşı Türkiye içinde ve dışında amansız bir mücadele içindedir. PKK’nın sözde sorumluları küresel güçlere yalvarmakta bunlar basına yansımaktadır. PKK bitme tükenme noktasına gelmiş, devletin demir yumruğunu kafasında hissetmiştir. Bu durum Sayın Aydın’ı rahatsız etmemelidir."