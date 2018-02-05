MHP'de sıcak gelişme... Belediye Başkanının istifası istendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kars Belediye Başkanı ve 6 Meclis üyesinin partiden istifalarının istendiğini açıkladı.

Durmaz, istifaların istenme gerekçesini ise şöyle duyurdu: "Partimizin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları"

Murtaza Karaçanta

KARS BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCISI FERİT YENİCE: "ŞOKTAYIZ"

Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve 6 meclis üyesinin istifasının yaklaşık bir saat önce MHP Genel Merkezinden telefon talimatıyla istendiği öğrenildi. Belediye personeli talimat karşısında şaşkına dönerken, bazılarının üzüntüden ağladığı öğrenildi.

Hürriyet'in hangi gerekçeyle başkan ve meclis üyelerinin istifası istendi sorusuna Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Yenice, "Şoktayız. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz" yanıtını verdi.

GÖREVİMİN BAŞINDAYIM DEMİŞTİ

KARS, (DHA) - KARS Belediye Başkanı MHP'li Murtaza Karaçanta, belediyeye kayyum atandığı yönündeki iddialar üzerine, "Bazı çevreler menfaatlerine uygun kararlar vermediğimiz için bu seylentileri çıkarıyorlar. Ayrıca bazı siyasi çevreler belediyemizi ve partimizi yıpratmak istemekteler. Bunlara asla fırsat vermeyeceğiz. Görevimizin başındayız ve aynı şevkle devam ediyoruz" dedi.

MHP İl Başkanı Yaver Özcan ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuz Güngör ile birlikte bir basın toplantısı düzenlenen Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, birkaç günden beri 'kayyum atandığı' yolundaki iddiların dolaştığını belirtti. Bu tür haberlerin doğru olmadığını duyurmak istediklerini anlatan Karaçanta, şunları söyledi:

"Birkaç günden beri ilimizde bir fısıldıdır ki dolaşıyor. Bu, benim de kulağıma geldi. Bunu yapanları tahmin ediyorum, siyaseten bir beklentisi vardır, veya belediyede menfaat ilişkisi olup da dışlanan insanlar olduğunu düşünüyorum. Bazı çevreler menfaatlerine uygun kararlar vermediğimizden bu söylentileri çıkarıyor. Ayrıca bazı siyasi çevreler belediyemizi ve partimizi yıpratmak istemekteler. Bunlara asla fırsat vermeyeceğiz. Görevimizin başındayız ve aynı şevkle devam ediyoruz."

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