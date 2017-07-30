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    MHP'de içtüzük atışması

    ANKARA
    30 Temmuz 2017 - 00:15Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 00:16

    MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile eski MHP milletvekili Koray Aydın arasında ‘içtüzük’ atışması yaşandı.

    İLK SEÇİMDE HEZİMET
    Aydın, önceki gün sosyal medya hesabından, MHP ile AK Parti arasındaki içtüzük işbirliğini eleştirmişti. Aydın, “TBMM içtüzük değişikliği milletin verdiği yetkinin kötüye kullanılmasının tipik bir örneğidir. Türk milleti, bütün bu yaşananları bir yandan ‘Türkiye nereye gidiyor?’ diye endişeyle izlerken, diğer taraftan ‘MHP nereye gidiyor?’ sorusunu sormakta ve bekasının sigortası olarak gördüğü MHP’nin izahı olmayan politikalarına isyan etmektedir. MHP açısından gidilen yolun sonunun hüsran ve hezimet olduğu ilk seçimde kantara çıkıldığında anlaşılacak, o zaman da artık her şey için çok geç olacaktır” ifadesini kullanmıştı. Büyükataman, Aydın’ın eleştirilerine dün şu yanıtı verdi:

    MHP DURDUĞU YERDE
    “MHP dik durduğu sürece, Türkiye’nin milli birliğini sarsmak, bölünmez bütünlüğünü yıkmak, bölücü senaryoları hayata geçirmek mümkün değildir. 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 seçimleri ve 15 Temmuz 2016 kalkışması ve bugün yaşanan gelişmelerle ilgili cevaplanması gereken sorular bulunmaktadır. Sayın Aydın bu sorulara kafa yormalıdır. Türkiye; tarihin en kanlı üç terör örgütü PKK/PYD, IŞİD ve FETÖ’ye karşı Türkiye içinde ve dışında amansız mücadele içindedir. Bu durum Sayın Aydın’ı rahatsız etmemelidir. Ezcümle MHP durduğu yerde durmaktadır. Bilgi kirliliği oluşturarak aziz milletimizi yanıltmaya çalışmak, partimizi kamuoyunda tartışmaya açmak kimseye fayda sağlamayacaktır.” 

    Etiketler: MHP , Koray Aydın , gazetehaberleri
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