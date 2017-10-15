MHP’de halkla buluşma

MHP İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş ve MHP Genel Yardımcısı Celal Adan’ın katıldığı toplantıda halkın sorunlarını dinleyen parti, bu buluşmaları İstanbul’un diğer ilçelerine de yaymayı hedefliyor. MHP İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, “MHP bu toplantılarla bir ilçede toplumun ne kadar önde gelen sinir uçları, kılcal damarları varsa ulaşacaktır” derken MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan da toplantının ardından şunları söyledi:-

‘CONİ’NİN SİLAHI YETMEZ’

“15 Temmuz gibi alçakça yapılmış olan bir taarruza karşı MHP meşru milli iradeden yana tavır koydu. Özellikle Suriye ve Irak’taki gelişmelerde milli birliği, beraberliği temsil etmekte. 12 bin km uzaktan gelip Suriye’yi, Irak’ı yakan Amerikalıların Türkiye’nin iç siyasetine müdahale eden tavırlarına karşı MHP’nin duruşu büyük destek görmekte. Almanların, İngilizlerin, Amerikalıların mühendisliğiyle siyasetin tanzimine müsaade etmeyiz. PYD’ye Amerikalıların 3 bin TIR silah vermesini Türk milleti çok ciddi bir şekilde tepkiyle karşılamakta. Türkiye’nin sınırda gerçekleştirdiği operasyonları destekliyorum. Coni’nin silahı Türkmen’in namusuna güç yettiremeyecektir.”