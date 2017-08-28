MHP'de çetin iddiaları: Bahçeli istifasını istedi

MHP’de, yönetimdeki yeni isimlerle eski isimler arasında bir tartışma olduğu öne sürülüyor. İddianın gerekçesini ise partide gerçekleştirilen il ve ilçe kurultayları olduğu ifade ediliyor.



İl ve ilçe kurultaylarında ‘Akşener’i destekleyen isimlerin de seçildiği’ ileri sürülürken, bu iddialara Şefkat Çetin, birkaç ay önce resmi Twitter hesabından yanıt vermişti. Çetin, parti içindeki bazı isimlerin fotoğraflarını yayınlayarak, “Şeref madalyası olarak taşıyorum. Taşıma sorumluluğumu biliyorum. Türk milliyetçisiyim. Ülkücüyüm. Çizgim düzdür, düzgündür” diye mesajlar paylaşmıştı.



ŞEREF MADALYAM

MHP içindeki bu ‘eski ve yeni ekip tartışması’, son olarak ‘istifa’ iddiasını gündeme taşıdı. Bir gazetede yer alan haberde, “Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin, Şefkat Çetin’in istifasını istediği” iddia edildi. Gerekçe olarak da bir süre önce Çetin’in sosyal medya hesabı üzerinden parti içindeki bazı isimleri hedef gösterdiği iddiası yazıldı.



Çetin’in ise kendisine yakın isimlerle durum değerlendirmesi yaptığı ve istifayı kabul etmediği; Bahçeli için “Gerekirse görevden alsın” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.



Bahçeli’nin de bayramdan sonra Çetin’i görevden alacağı iddiaları gündeme geldi. Çetin son olarak sosyal medyada, “Türk milliyetçisi, milliyetçi-ülkücü hareketimize hizmet veren her ülküdaşımızın bir hayatı vardır. Benimki de öylesi. Bir ömür, şeref madalyam” mesajını paylaştı.



51 İSTİFA DAHA

AFYONKARAHİSAR’da geçen hafta Dinar Belediye Meclis toplantı salonunda aralarında Belediye Başkanı Saffet Acar ve meclis üyelerinin de bulunduğu 56 kişi MHP’den istifa etmişti. Bu istifaların ardından 51 kişi daha dün MHP’den ayrıldı.