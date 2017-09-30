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    MHP’de bir toplu istifa daha

    Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)
    30.09.2017 - 20:18 | Son Güncelleme:

    DENİZLİ MHP Çivril İlçe Başkanlığı’nda 41 üye partilerinden istifa etti.

    Çivril’de MHP üyesi 41 kişi İlçe Seçim Kurulu’na teslim ettiklerini dilekçelerle partilerinden toplu olarak istifa etti. Aralarında Kıralan eski Belediye Başkanı ve MHP Çivril eski İlçe Başkanı Bayram Gümüş’ün de bulunduğu 41 kişinin, Meral Akşener tarafından kurulacak yeni partiye katılmak için istifa ettikleri belirtildi.Öte yandan, 70 üyenin daha istifa dilekçelerini verdiği, ancak evrak eksikliği nedeniyle dilekçelerinin işleme alınmadığı iddia edildi.

    MHP Çivril İlçe Başkanı Ergün Çiftçi ise istifa sayısının abartıldığını, istifa edenlerin sayısının 30-35 arasında olduğunu belirterek, bu kişilerden çoğunun da görevden alınan ilçe yönetim kurulu üyeleri olduğunu söyledi.

    Etiketler: MHP , Denizli , İstifa
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