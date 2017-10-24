Bahçeli, Kadir Mısıroğlu'na ateş püskürdü

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Türk milleti yavan bir kalabalık değildir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş şartlarını inceleyen herkes bu hakikati görebilecektir. Milli mücadele ruhu, Cumhuriyet'in meşalesini yakmıştır.



"YILGINLIK OLSAYDI 29 EKİM 1923'TE CUMHURİYET İLAN EDİLEMEZDİ"

Eğer yılgınlık olsaydı 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilemezdi. 30 Ekim 1918 tarihli Mondros rezaletiyle sökün eden karanlık yayılan karamsarlık Sevr ile daha da katılaşmış, işgalle katlanmıştır. Anadolu coğrafyası sanki ateşe verilmişti. Varlığımızla adeta hançer vurulmuştu. İşte böyle hazin bir durumda istilanın karşısına imanla, millet sevdasıyla, vatan aşkıyla çıkan milliyetçi kahramanlar çöldeki serabı gerçeğe dönüştürdüler.



"CUMHURİYET EN İYİ SİSTEM"

Milletimiz yaşanmış bir destan sonucunda ayağa kalkmayı başarmıştır. Cumhuriyet demokrasiyi geliştiren şu ana kadar bulunmuş en iyi sistemdir. İçinden geçtiğimiz şu günlerde bu devlet yapılanmasının tahribata maruz kaldığı bilinen bir gerçektir.



"HATTA 'KEŞKE YUNAN GALİP GELSEYDİ' DİYENLERİN VARLIĞI UTANÇ VERİCİDİR"



Milli mücadeleyi kötülemek için fırsatta konuşanların, hatta ‘keşke Yunan galip gelseydi’ diyenlerin varlığı utanç vericidir. Bunlara bir delinin hezeyanı mı diyelim? Diyemeyiz kanımız çekilir. Atatürk'e sövmek bunların mesleğidir, son yıllarda bu zevatın sayısındaki artış da dikkat çekicidir. Bunlar her şey olsalar da adam olamazlar, insan olamazlar, Türk ise asla olamazlar. Cumhuriyet düşmanlarının maskesi düşmüştür.

NOT... KADİR MISIROĞLU NE DEMİŞTİ: Kadir Mısıroğlu, bir konuşmasında, "Beni tefe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı. Ne medreseler lağvedilirdi. Ne hocalar asılırdı. Hiç biri olmazdı" demişti.

KUZEY IRAK'TAKİ GELİŞMELER

Talabani ve Barzani yandaşları birbirine ters düşmüş karşılıklı hain suçlaması yapmışlardır. Kerkük’te bir geçiş dönemi yaşanacaktır. İlk etapta güvenliği Irak ordusu ve federal polis sağlamalıdır.

Haşdi Şabi’nin görev üstlenmemesi büyük önemdedir. Barzani’nin Kerkük’e taşıdığı PKK’lı teröristler tamamen sökülüp atılmalıdır. Kerkük hiç vilayete bağlı olmayan özerk bir statüye kavuşturulmalıdır. Türkmen’e bakınca mezhep görmeyiz göremeyiz. Türkmen’e bakınca ayrılık gayrılık görmeyiz. Türk Türk’tür.



"GENELKURMAY BAŞKANIMIZI TACİZ ETMEK AHLAKSIZLIKTIR"



Bugünkü hassas ortamda Genelkurmay Başkanımızı ve kuvvet komutanlarımızı taciz etmek ahlaksızlıktır. 15 Temmuz’a direnmiş bir komuta heyetine karşı ipe sapa gelmez dedikodu yapmak bize göre utanmazlıktır. O kirli ellerinizi Türk askerinin üzerinden çekiniz.

"BEBEK KATİLİNİN POSTERLERİ ASILDI"

Türkiye’nin Rakka operasyonunu katılmaması için bin dereden su getirilmişti. Çünkü ABD bu görevi yeni stratejik ortağı PYD, YPG’ye verdi. Bebek katilinin posterleri meydanlara asıldı. ABD nerede durduğunu tartışmasız şekilde göstermiştir. Bunun yapılması eşkıyalığın övülmesidir. Rakka bir terör örgütünden diğerine teslim edilmiştir. Bu kepazeliktir. Yazıklar olsun geçti Bor’un pazarı sürün eşeğinizi Kandil’e. ABD başkanı Trump’un IQ testine girmeyi teklif etiği dışişleri bakanı ise YPG’yi tebrik etmiştir.

"ABD ŞAKA MI YAPMIŞ YOKSA KAFA MI BULMUŞTUR"



ABD gözaltına alınan bir çalışanının telefonunu nota eşliğinde Türkiye’den istemiştir. Pensilvanya’daki hoca görünümlü terörist başını iadeye yanaşmayan ABD telefon isteyerek şaka mı yapmış yoksa kafa mı bulmuştur?



"VERİN GÜLEN'İ ALIN TELEFONUNUZU"

Darbecileri Türkiye’yi vermeyen ABD gözü telefonda mı kalmıştır? O zaman verin hain Gülen’i alın telefonunuzu. Üstelik tepe tepe kullanın sabahlara kadar IŞİD’den FETÖ’ye PKK’dan PYD’ye kadar konuşun.



"KONTÜRÜNÜZ BİTERSE MAAŞIMDAN FEDAKARLIK YAPARAK..."



Kontörünüz biterse yüksünmeden milletvekili maaşımdan fedakarlık yaparak söz veriyorum en kısa sürede size göndereceğim. Yok, telefonu alamazsanız, hükümet buna aldırış etmezse hemen yaka silkmeyin sözüm söz olsun yeni bir telefon alıp kargoya vereceğim ve Rakka’ya göndereceğim."