MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye zehir zemberek sözler

Bahçeli'nin twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle:

Türkiye muazzam bir mücadele içindedir. Türk milleti varlığına, birliğine ve bekasına göz diken odaklarla tarihi bir hesaplaşma sürecindedir. Karşımızdaki fitne ateşi ya söndürülecek ya da şiddetlenip her yanımızı saracaktır. Bunun arası, ortası yoktur.

Zeytin Dalı Harekatı 10’ncu günündedir. Kahraman Türk askeri huzur için, istikrar için, güvenlik için, sükûnet ve selamet için Afrin’e yıldırım gibi inmiştir. Hamd olsun, hilal parlarken, hıyanet patlamaktadır.

Afrin’e 13 km uzaklıkta bulunan ve son derece stratejik bir mevkii olan Burseya Tepesi hainlerden kurtarılmıştır. Beton kuleler yok edilmiştir. Teröristler tutundukları alanlardan sökülüp atılmakta, bir yanda can verirlerken diğer yanda can havliyle kaçmaktadırlar.

"21 NOKTA HAİNLERDEN ARINDIRILDI"

Bugün de, Afrin’in batısındaki 915. Tepe de ele geçirilmiştir. Harekatın 10’ncu gününde Afrin’in beş beldesinde 15’i köy, biri köy altı yerleşim yeri, 5’i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta hainlerden arındırılmıştır.

Yerli yapım beton delici bombalar çarptıkları sığınak ve korunakları vida gibi delerek saklanan yılan, çıyan, akrep bırakmamıştır. Mehmetlerimiz karadan havadan inanmış bir mücadele sürdürmektedir. Hepsini kucaklıyor, alınlarından öpüyorum.

Efendimiz Hz. Muhammed buyurmuştur ki: “Allah imansız işi ve işsiz imanı kabul etmez.” Zeytin Dalı Harekatı’nın harcı imanla karılmış, hududu Kızılelma iradesiyle yoğrulmuştur. Türkiye, karşısındaki badireyi milli kenetlenme ve dayanışma ruhuyla ezip geçecektir.

Zeytin Dalı Harekatı’ndan rahatsız olan bildik çevreler marjinal seviyede de olsa bellidir. Hele hele, Burseya Dağı’nda al bayrağımızın dalgalanmasından gocunan bir ana muhalefet vardır ki, bu hepsinden de beterdir.

Zeytin Dalı Harekatı mesafe aldıkça CHP sancılanmakta, korkuya kapılmaktadır. Türkiye fiilen cephededir, gelin görün ki, cephe gerisine pusu kuran CHP tezvirat tekeri çevirmekte, tefrika tefi çalmaktadır. CHP, PKK’yla yatmış, PYD-YPG’yle uyanmıştır.

Lafa gelince Atatürk’ün partisiyiz derler. Konu açıldı mı, 95 yıllık parti olduklarından bahsederler. Oysaki CHP Genel Başkanıyla, parti sözcülerinin ifadelerine bakarsak ne Milli Mücadele’yle ne Türkiye’nin kurtuluşuyla bunların en ufak ilgisinin olmadığı açığa çıkar.

"ÖSO'YA KULP TAKIYORLAR"

Zeytin Dalı Harekatı’nı akıllarınca sulandıracaklar ya, bir bakıyorsunuz ÖSO’ya kulp takıyorlar, bir bakıyorsunuz mücadeleyi kötülemek için hayal mahsulü iddialara bel bağlıyorlar. CHP, uçurumdan yuvarlanmak için hazırlığı yapmış, geri sayım düğmesine basmıştır. Yazık ki yazık!

CHP bunu yapar da, çeyrek porsiyon 170 sözde aydın ve eski siyaset artığı durur mu? Durmadıklarından olacak ki, Kandil’de hazırlanmış bir bildiriye imza atıp savaşın durdurulmasına, sorunların diyalogla çözülmesine davetiye çıkarmışlar! Hayasızlığın bu kadarına ancak pes denir.

Peki, Türk Tabipler Birliği’ne ne oluyor? İşaret ettikleri savaş nerede, tavsiye ettikleri barış kimlerle? Şehide ağlamazlar, teröre tepki göstermezler, ama sırayı terörle mücadele aldı mı mayalarının gereğini yapıp ayağa kalkarlar. Bereketsizlik, nimet bilmezlik işte budur.

Meğer PKK-PYD-YPG’nin ne kadar çok kolu varmış! Nasıl da sızmışlar, tıpkı FETÖ gibi, nasıl da her yere yuvalanmışlar. Merakım odur ki, haini bu kadar bol ve çok başka bir memleket var mıdır?

Aziz Atatürk diyor ki: ‘Eğer şunun bunun teveccühünden güç almaya tenezzül ederseniz, halinizi bilmem, ama geleceğiniz çürük olur.’ Özgürlük ve demokrasi iddialarıyla Türk düşmanlarının eteğinin altına saklananlarla ortak bir gelecek, ortak bir değer, ortak bir hedef yoktur.

Zeytin Dalı Harekatı turnusol kağıdı işlevi görerek; kirli emelleri, kararmış yüzleri deşifre etmiştir. Taraflar netleşmiş, tavırlar netleşmiş, tahrik ve tahrip hevesliler kesinleşmiştir. İnanıyorum ki, Türk milleti bu sefil ve sefihleri affetmeyecek, kazıyıp dağıtacaktır.

'BEKAMIZA ÇAMUR SIÇRATANIN BAĞRINA SAPLANIRIZ'

İnanç büyük güçtür. Her şeye can veren odur. Bir insan ya da bir millet bir kez inanmaya başladı mı, çabucak büyür, yükselir, yükseltir. Yenilmez güç olur. İnançlı Türk milleti yenilmez, Türkiye eğilmez güçtür.

Bu vesileyle tarih yazan Afrin kahramanlarına sevgi ve selamlarımı gönderiyor, Cenab-ı Allah’tan hepsini korumasını, kollamasını niyaz ediyor, aziz şehitlerimize rahmet temenni ediyorum.

Diyorum ki, bekamıza çamur sıçratanın bağrına mızrak olur saplanırız. Bu mücadeleden geri dönersek gök girsin kızıl çıksın.