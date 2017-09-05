MHP ilçe yöneticileri Kültür İşleri Müdürü'nü hastanelik etti

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberine göre, olay Nazilli Belediye Meydanı’nda yaşandı. Sabah saatlerinde Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla toplanan kalabalık ve protokol üyeleri alanda yerini aldı. Bir süre sonra tören alanına gelen MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, protokolde Başkan Keskin’in yerini göremeyince öfkelendiler.



GAZETECİLERİ ENGELLEDİ



Daha sonra Nazilli Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Fatih Demir’i belediye binasına çağıran Zafer Keskin ve beraberindekiler, iddiaya göre müdürü yumruklarla darp etti. Aldığı darbeler sonucu Fatih Demir bayılıp yere yığıldı. Belediye girişindeki hareketliliği gören gazeteciler de olayı görüntülemek için belediye binasının önüne geldiklerinde, MHP İlçe Başkanı Zafer Keskin tarafından engellendi. Görüntü almakta olan gazetecilere hitaben MHP İlçe Başkanı Zafer Keskin, “Bunu haber yaparsanız aklınızı alırım” dedi.