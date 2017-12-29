MHP'den Erdoğan'ın sözlerine yanıt geldi: 'Söylediği çok doğru'

Karakaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, demokratik sistemlerde, seçmen eğilimlerinin yanıltıcı ve aldatıcı araştırma sonuçlarıyla manipüle edilmesinin kamu düzenine karşı işlenen büyük bir suç olduğunu söyledi.

Türkiye'de kamuoyu araştırmalarının yapılmasına ve sonuçlarının yayınlanmasına ilişkin bir düzenleme olmadığını dile getiren Karakaya, "Araştırmacı ve araştırma şirketleri tarafından yapılan hata ve hatta hilelere karşı kamuoyu ve siyasal kurumlar tamamen korumasızdır. Birçok firma yüzde 30 ve 40'Iarı bulan hatalarla sonuçlanan araştırma arsızlıklarını kamuoyundan utanmadan sıkılmadan hala sürdürmektedirler." dedi.

MHP'nin, bu konularda üzerine en fazla oynanan siyasi kurum olduğunu belirten Karakaya, son 6 genel ve 4 yerel seçim sonuçları ile seçim öncesinde yayınlanan anketlerinin bunun kesin kanıtı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ittifakla ilgili "Bu konuda herkes konuşmamalı" sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Karakaya, "Sayın Cumhurbaşkanı söylediği çok doğru. Bu iş koro halinde olmaz solo olur. Günü gelince liderlerin vermesi gereken kararlardır." dedi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, (MHP ile ittifak) konusunda şunları söylemişti: Şu anda gerek MHP’nin gerekse bizim, özellikle ülkemizin milli ve yerli duruşunda bir ittifakımız var. AK Parti olarak biz milli ve yerli bir duruş ortaya koyuyoruz. MHP de milli ve yerli bir duruş gösteriyor. Ülkemizin aydınlık geleceği için ortak söylem geliştirmiş durumdayız. Bu bizi çok daha farklı, çok daha olumlu yerlere taşıyabilir. Çok aceleci olmamakta fayda var. Bu işi liderler bazında götürmekte fayda var. Bu konuda önüne gelen herkes konuşursa yanlış olur. Her önüne gelenin bu konuda konuşmaması lazım. Benim partim de buna dahildir. Partimin içerisinde de zaman zaman bazıları çıkıyor, bu meseleye dair konuşuyor. Size ne kardeşim? Siz niye konuşuyorsunuz? Bu konuda kimlerin konuşacağı bellidir. Bu sürece limon sıkma gibi bir yanlışı hiç kimse yapmamalı.

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