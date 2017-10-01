MHP Genel Başkan Yardımcısı kaza geçirdi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel'in de arasında bulunduğu 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel'in makam şoförü Fikret Demir (38) idaresindeki 06 DB 0977 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara karayolunun 55. kilometresinde refüje çarpıp karşı şeride geçti ve Ferdi Kulaksızoğlu'nun (38) kullandığı 06 GD 3234 plakalı otomobil ile Murat Çakır yönetimindeki 26 B 7217 plakalı otomobile çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kazada, Ferdi Kulaksızoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, şoförü Fikret Demir, Bedirhan Kulaksızoğlu (11), Polat Kulaksızoğlu (40) ile Fatma Yücedağ (32) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ruhsar Demirel, buradaki ilk tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Partisinin Bilecik İl Kongresine katıldığı ve Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.