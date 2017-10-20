MHP-Davutoğlu polemiğinde yeni perde: Davutoğlu'nun söylediklerini....

CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programında MHP ile Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan ve haftaya damga vuran polemik de konuşuldu. Konu hakkında çok önemli açıklamalara imza atıldı.



Davutoğlu ve MHP arasındaki polemik konusunda gazeteci Nevzat Çiçek, MHP kulislerinde tartışmanın arka planı olarak "Kerkük değil koalisyon görüşmeleri görülüyor" dedi. Çiçek, MHP kulislerine göre meselenin Cumhurbaşkanı Erdoğansız bir siyaset meselesi olarak görüldüğünü belirtti.



Programın bir diğer konuğu gazeteci Gürkan Hacır ise Davutoğlu'na yakın kaynaklarla görüştüğünü, bu kaynaklara göre yaşanan polemik için eski Başbakan'ın 'Bu zillet (hor görülme) durumu beni çok üzüyor. Bunu hak ettiğimi düşünmüyorum' dediğini aktardı. Hacır, Davutoğlu'nun bu sözlerle kendi partisine de sitemde bulunduğunu belirtti.



SEMİH YALÇIN: GERÇEKLER ORTAYA ÇIKARSA DAVUTOĞLU MAHÇUP OLUR

Bu sözlerden sonra reklam arasına giden programa telefonla eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 7 Haziran seçimlerinden sonra gerçekleşen koalisyon görüşmelerinde dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından kendilerine koalisyon teklifi yapılmadığını söyledi. Yalçın ayrıca önemli bir iddiada da bulunarak Davutoğlu'nun koalisyon teklifi yapmayıp suçu MHP'ye atmayı planladığını bunu da seçim meydanlarında kullandığını söyledi. Yalçın ayrıca yine Davutoğlu'na sert sözlerle yüklenerek 'Gerçekler ortaya çıkarsa, defterler açılırsa Davutoğlu mahçup olur, zorda kalır' dedi.



GÖRÜŞMELERE KATILAN FARUK ÇELİK BAĞLANDI

Bu açıklamanın ardından o dönem koalisyon görüşmelerine AK Parti adına katılan Şanlıurfa AK Parti milletvekili Faruk Çelik programa telefonla bağlandı ve canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, koalisyon görüşmelerinde amacın hükümet kurmak olduğunu ancak MHP'nin koalisyona yanaşmadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ağır cümleler kullandığını söyledi.



Çelik şunları söyledi, "Sayın Davutoğlu ile birlikte CHP ve MHP ile yaptığımız görüşmelerde ana amaç hükümet kurmaktı. Koalisyon kurma amacıyla partilere gidildiğini çok net söylüyorum.



O gün o toplantıda MHP Genel Başkanı'nın tutumu, AK Parti'ye bakışı çok farklıydı. Nitekim çok ağır cümlelerde kullandılar Cumhurbaşkanımız hakkında.

Sayın Başbakan Davutoğlu da de gerekli cevabı verdi. Ayrıca MHP bize koalisyona kapalı olduklarını, CHP ile bir koalisyonu değerlendirmemizi tavsiye ettiler.

O gün MHP koalisyondan yana tavır içinde değildi. MHP çok net, keskin bir tavırla kendilerinin koalisyonda olmayacaklarını belirtti ve bize CHP'yi adres gösterdiler."



SEMİH YALÇIN: DAVUTOĞLU'NUN SÖYLEDİKLERİNİ BAHÇELİ'DEN İZİN ALMADAN AÇIKLAYAMAM

AK Parti'li Çelik'in açıklaması sonrasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bir kez daha telefonla ve bu kez canlı yayınla programa bağlandı. Yalçın, Davutoğlu'nun kendilerine koalisyon görüşmeleri için gelmeden önce zaten kamuoyuna seçim hükümetine gidildiğini açıkladığını belirtti ve Davutoğlu'ndan net bir koalisyon teklifi gelmediğini söyledi. Yalçın ayrıca Çelik'in 'Cumhurbaşkanımız hakkında ağır konuştular' sözlerine de sert yanıt verdi.



İşte Yalçın'ın açıklamaları;

'Sosyal bölünmeyi sonlandırmak ve toplumsal mutabakat adına AKP ile CHP'nin bir araya gelmesini genel başkanımız söylemişti. Ancak bu görüşmeler

olumsuz sonuçlandığında Davutoğlu, bize gelmeden önce basın mensuplarının karşısına çıkarak, 'Süreç seçim hükümetine gidiyor ama son bir kez de MHP ile görüşeceğiz' dedi. Son olarak da bize geldi. Daha bize gelirken anayasa gereği seçim hükümeti kurulacağını açıklayarak gelmişti. Faruk Bey yanlış bilgilendiriyor. Yanıltıcı ifadeler vermesini pek anlamlandıramadım.

Görüşmeye geldiklerinde sayın Bahçeli, 'Biz şimdi koalisyon kurabilecek miyiz?' dedi. Davutoğlu cevap vermedi. Faruk Bey devreye girerek muğlak şekilde 'Orayı çözeriz' dedi. Ama sayın Davutoğlu'ndan bu teklif net olarak gelmedi. Bakın tekrarlıyorum, net şekilde koalisyon teklifi gelmedi. Maalesef net bir teklif gelmediği için ayrıntılı görüşmelere gidilemedi.

Bakın sayın Çelik, biraz önce Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı hakkında ağır şeyler söylediğini belirtti. Ama o sözler zaten genel başkanımızın kamuoyunda söylediği sözlerdi. Ama o konuda sayın Davutoğlu bazı görüşlerini belirtti. Bunu sayın genel başkanımdan izin almadan açıklayamam.'