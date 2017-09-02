MHP 'Arap Muzaffer'ini kaybetti

Kayıhan’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kemalpaşa’nnn Halilbeyli Mahallesi’nde kaldırılacak. Alparslan Türkeş’in hayattayken en yakın arkadaşlarından olan Kayıhan, Libya kökenli olması nedeniyle, siyahi teni nedeniyle ‘Arap Muzaffer’ olarak da biliniyordu. Kayıhan’ı yakından tanıyan Doç. Dr. Semih Uşaklıoğlu, “Kendisi Libya kökenli olduğu için siyahiydi. Alparslan Türkeş’e, ‘Bize ırkçı diyenlere beni gösterin’ derdi. Türkeş’in sayılı arkadaşlarındandı, çok yakınlardı. İzmir’in merkez ilçe başkanıydı. MHP MYK üyeliği yapmıştı. Türk siyaseti için önemli bir isimdi” dedi.

TRABLUS KÖKENLİ

MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural da “Partimizin yadigarıydı. Nam-ı diğer ‘Arap Muzaffer’ derdik. Bir ömrü bir davaya hasretmiş bir insandı. Başbuğumuzla olan yakınlığının yanı sıra partimizin her etkinliğinde yanımızda olan bir büyüğümüzdü. Dava adamlığının yanında çok güzel bir insandı. En son hastanede ziyaret etmiştim. Kemalpaşa’ya yerleşmişti. Allah rahmet eylesin. Arap Muzafferimizi kaybettik” diye konuştu. Kayıhan gazeteci yazar Yaşar Aksoy’a hayatından kesitleri şöyle anlatmıştı: “Fatma anam Libyalı Arap’tır. Aydın’da doğmuş, ama anası Bingazili’dir, yani atalarım Trablus kökenlidir. Babam Ömer, Çankırı Ilgaz kazasının Kayı köyünden, halis Türk’tür. Oğuzlar’ın Kayı boyundandır. 1928’de Aydın Germencik’e bağlı Hıdırbeyli köyünde doğdum. Eşim rahmetli Nuriye Hanım da Libyalı Arap’tır. Atatürk ile Trablus’tan kabilesiyle kaçıp İzmir’e gelen Eşrefpaşa Beştepeler’e yerleşen Hacı Barko Zubi’nin kızıdır. Hacı Barko, Afrika’nın Zubi kabilesindendi ve İzmirli Araplar’ın lideriydi. 110 yaşında öldü.”