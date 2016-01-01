MFÖ yılbaşı gecesi Galatasaray Adası'nda konser verdi

MFÖ, yılbaşı gecesi Galatasaray Adası Su Club’ta yaklaşık 1600 kişiye konser verdi.

Mazhar Alanson konser sırasında yaptığı konuşmayla da sevenlerine eğlenceli anlar yaşattı. “Biliyorsunuz, milli maçlarda Fatih Hoca (Terim), 20-25 dakika kala Arda Turan’ı bir gol atsın diye oyuna sokuyor. Bizim de artık Fuat ile yaşımız kemale erdi. Son dakikalarda Özkan’ı devreye sokmaya başladık“ diyen şarkıcı, daha sonra, “Öyle dediğime bakmayın. Özkan’ın da bizden kalır yanı yok. Fuat’la benden iki yaş ufak” açıklamasını yaptı.

Kötü gün dostu

Tuğba Özerk, yılbaşı gecesi Titanic Business Otel Kartal’da sahne aldı. Şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Süreyya Yalçın ile işadamı nişanlısı Ozan Bora da vardı. Yalçın, nişanlısıyla birlikte yeni yıla, “Kötü gün dostum” dediği Özerk’in şarkılarıyla girdi.

İki yakada sahnede

Ferman Toprak, yılbaşı gecesi iki ayrı mekanda konser verdi. İlk olarak Anadolu yakasındaki Pendik Green Park Otel’de sevenlerinin karşısına çıkan Toprak, 2016’yı Avrupa yakasındaki Etiler Podyum by F.T’de karşıladı. Ünlü şarkıcı iki mekanda toplam 6 buçuk saat şarkı söyledi.

Emre çaldı Yalın söyledi

Geçtiğimiz yaz Sertab Erener’le nikah masasına oturan gitarist Emre Kula, Yalın’la birlikte Conrad Istanbul Bosphorus Otel’de sahne aldı. Yalın, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen hayranları için söylerken Emre Kula ona gitarıyla ona eşlik etti.

Bir teselli verdi

Şevval Sam, Günay Restoran’da sahneye çıktı. Sam’ı dinlemeye gidenler arasında Orhan Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre ve aile dostları da vardı. Gecede nostaljik şarkılar söyleyen Sam, Gencebay’dan izin aldıktan sonraa “Bir Teselli Ver” şarkısını da seslendirdi. Şarkıcı, bu performansıyla konuklardan tam not aldı.

KIBRIS

Sarılın ve öpüşün

Ömür Gedik, Kıbrıs Girne’deki Backwood’da sahne aldı. Yılbaşı için Cemil İpekçi’nin yeğeni Melis İpekçi tarafından özel olarak tasarlanan kolları tüylü, kırmızı elbiseyle sahneye çıkan Gedik, yerli ve yabancı şarkılardan oluşan geniş repertuvarı ile yaklaşık üç saat sahnede kaldı. Gedik, konuklarına yeni yıl dileklerini iletmeyi de ihmal etmedi: “Şimdi yanınızdakine sarılın ve öpün. Tüm yılınız böyle sevgi dolu geçsin.”

2015’i Yıllarım Gitti’yle uğurladı

Ferhat Göçer, Kıbrıs’taki Grand Pasha Hotel’de sevenleriyle buluştu. Konserine “Yıllarım Gitti” şarkısı ile başlayan Göçer, 2016’yı da bu şarkıyla karşıladı. Göçer, “Ulus olarak en çok ihtiyacımız olan huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşayacağımız, tüm dileklerimizin kabul ve gerçek olacağı, sağlıklı ve başarılarla dolu bir yıl geçirmenizi diliyorum” diye konuştu.

Ünlüler korosu

Nükhet Duru, İstanbul’daki yoğun kar yağışı yüzünden uçağı rötar yapınca Girne Rocks Hotel’deki programına geç kaldı. Duru’nun gecikmesi üzerine otelde müşteri olarak bulunan tiyatrocu dostları devreye girip topluca sahneye çıktılar. Tarık Ünlüoğlu, Gülenay Kalkan, Nil Burak, Selçuk-Cihan Yöntem, Mehmet Ali Erbil sahnede fasıl grubu oluşturarak şarkılar söyledi.

Makyajını kendi yaptı

Zara, The Savoy Ottoman Palace’ta konser verdi. Kırmızı tuvaleti ile göz dolduran şarkıcı, makyözü olumsuz hava koşulları sebebiyle Kıbrıs’a gelemeyince yeni yıl makyajını kendi yaptı. Yeni yılda Kıbrıs’ta olmanın sevincini yaşadığını belirten Zara; “Yeni yılın tüm dünyaya barış getirmesini dilerim” dedi.

Çocuklar ölmesin

Funda Arar, Merit Crystal Cove Hotel’de sahne aldı. Özgür Masur imzalı kıyafetiyle sahneye çıkan şarkıcı, “2016’da insanlar mutlu olsun, çocuklar ölmesin” diyerek performansına başladı. Arar, sevilen şarkılarıyla misafirlerini coşturdu.

2 bin kişi dinledi

Ebru Gündeş, Kaya Artemis’te 2 bin kişiye unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı. Eski yeni parçalarından oluşan repertuvarı ile konukları coşturan Gündeş’e dansçıları da eşlik etti. Sahne kenarına getirilen Noel Baba kıyafetli bebeği kucağına alan Gündeş minik hayranı ile birlikte şarkısını seslendirdi.