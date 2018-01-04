Mezunlar 132’nci yıl kutlamasında buluştu

Türkiye’nin en eski eğitim kurumlarından biri olan FMV Işık Okulları, kuruluşunun 132’nci yıl dönümünü mezunlarıyla beraber kutladı. 75, 70, 50, 40 ve 25’inci yılını kutlayan mezunlara plaket de takdim edildi.

HAYATA HAZIRLIYORUZ

Nişantaşı Kampüsü’nde mezunlarla bir araya gelen okulun yönetim kurulu başkanı Akın Süel 2017-2018 yılında hayata geçen gelişmeleri de paylaştı. Süel, öğrencileri hayata hazırladıklarına vurgu yaparak,“132 yıllık birikimimizle öğrencilerimizi sadece sınavlara değil, hayatın kendisine hazırlıyor, önce iyi birer insan olmaları için yüksek akademik standart ve bilimsel çalışmaların yanı sıra, sportif, sanatsal ve kültürel anlamda da gelişmelerine destek oluyoruz. Tüm mezunlarımızdan güzel haberler aldıkça ne kadar doğru yolda olduğumuzu bir kere daha görüyor, kurumumuzla, camiamızla bir kere daha gurur duyuyoruz. Siz değerli mezunlarımızla bir araya geldiğimiz 132. yıl kutlamamız tüm Işıklılar için çok önemli. Ata’mızın yaktığı ışığı yaşatan okulumuz, akıl ve güç birliği ile bilimselliği esas alarak, bugüne dek olduğu gibi başarılı Işıklılar’ı yetiştirmeyi sürdürüyor. Her bir mezunumuz, öğrencimiz, velimiz, öğretmenimiz, yöneticimiz, çalışanımız ile güçlenerek değer yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.