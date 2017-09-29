Mezun olduğu okulu açtı

TAÇLANDIRILMIŞ ESER

“Okuluma Fener’den şöyle buraya doğru tırmandığım günleri hatırlıyorum. Evim Kasımpaşa’daydı. Kasımpaşa’dan bazen sandala bazen motora binip Haliç’in ortasında da haczedilmiş gemilerin olduğu dönemdi. Buraya geldiğim günleri hatırlıyorum. Ne meşakkatli günlerdi. Fakat Rabbime hamdolsun ki şu anda Mesut Bey ve bazı kardeşlerimizin de gayretleriyle gerek mimari noktada gerekse bütün hassasiyetiyle imam hatipler içerisinde öyle zannediyorum ki taçlandırılmış bir eser ortaya çıktı.

BAŞARIYA YÖNLENDİREN RUH

Okulumuzun mezunlarına bakılınca siyasetten bürokrasiye, iş dünyasından sivil toplum faaliyetlerine her alanda çok önemli başarılara imza atmış isimlerin olduğunu görüyoruz. Demek ki burada insanları başarıya yönlendiren bir ruh, bir maya, bir iklim var. Buradan belediye başkanları, milletvekilleri, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları yetişti. Buradan ilim adamları da yetişti, nice akademisyenler, profesörler yetişti. Yok yok, hepsi oldu. Ama baktılar ki bunlar farklı gidiyor, bu sefer ön kestiler. ‘Kapatalım’ dediler ve kapattılar. Türkiye genelindeki öğrenci potansiyelini 600 binden 60 bine düşürdüler. Neyle? O meşhur 28 Şubat’la. Ama şimdi hamdolsun ortası, lisesiyle 1 milyon 300 bin öğrencisi var. Buradan ilmiyle, irfanıyla bu ülkenin geleceğine gerçekten hâkim olacak bilgi donanımıyla yetişmenizi bekliyoruz.

CAHİL CÜHELALAR

İmam hatip okulları açıldığı günden beri yaşanan kadim bir tartışma vardır. Bu okullar sadece din eğitimi veren kurumlar mı olmalıdır? Biz burada okuduğumuz derslerle üniversiteye giremediğimiz için lise fark imtihanları adı altında gittik bir de liselerden burada okuduğumuz derslerden imtihana girdik. Ben 6 dersi de verdim, ondan sonra üniversiteye girebildim. Benim diyen milletvekilleri, bakanların birçoğu bu derslerin burada okutulduğu dahi bilmiyor. Burada fizik, kimya, matematik, bunların okutulduğundan haberi yok. Bu cahil cühelaların arasından çıktık buralara geldik.

SİZ BİZİM ÜMİDİMİZSİNİZ

Ülkemizde milletimizin değerlerine karşı ilk savaşı tek parti zihniyeti açmışsa, ikincisini de aynı kafaya sahip 28 Şubatçılar yapmıştır. Sonunda bu millet kendi küllerinden doğmak suretiyle ayağa kalkmıştır. Öncelikle ben tekrar bu ülkede FETÖ dershaneleri ile okulları ile bir nesli mahvetmeye, ümmeti parçalamaya, bölmeye gayret edenlere karşı işte siz dimdik ayakta duracaksınız. FETÖ gibi ahlaktan binasip, vatan haini, şu anda da kaçacak delik arayan bütün izleyicileri ile beraber dünyanın değişik yerlerine dağılmış olan bu ihanet şebekelerine karşı siz bizim ümidimizsiniz.”

İŞADAMI MESUT TOPRAK YENİLEDİ

İSTANBUL Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, yine bu okuldan mezun olan işadamı Mesut Toprak tarafından yenilendi. Toprak, İstanbul’un tarihi yarımadasının siluetini bozduğu için gündeme gelen Zeytinburnu’ndaki 16/9 kulelerinin sahibi olarak tanınıyor. Erdoğan, gökdelenleri görünce ‘kahrolduğunu’, sahibinden tıraşlamasını rica ettiğini, yapmadığı için de 5 yıldır konuşmadığını söylemişti. Erdoğan, dünkü açılışta 1951’den beri öğrenci yetiştiren ,1958’den bu yana da aynı yerde faaliyetini sürdüren okulun yeni binasının yapımında emeği geçenlere ve okulun mezunlarından olan işadamı Mesut Toprak’a teşekkür etti.