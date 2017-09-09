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Mezun olacaklar neden yeni bir girişimde çalışmalı?

Hürriyet Haber
09.09.2017 - 10:30 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 10:46

Üniversite öğrencilerinin okurken yaşadıkları en büyük sorun: Mezun olduklarında ne yapacaklarıdır. Birçok kişi kendinin kurumsal bir işte çalıştığını görmek istese de aslında bu şart olmayabilir. Avantajları olacağı gibi, bireysel girişimlerle iş kurmak da önemli bir noktada.

Girişim demişken, günümüzde bir hayli revaçta olan teknoloji ve bilimsel çalışmalara yatırılan milyonlar meyve verdikçe girişim sayısı da artmaya başlıyor. Bu nedenle kendinize sorduğunuz, “ben neden yeni bir girişiminde çalışmalıyım?” sorusunu 5 başlıkta cevaplıyoruz.

1. Sorumluluğunuz artacak

Muhtemelen, yeni bir girişimde çalıştığınız için çalıştığınız ekip az sayıda kişiden oluşacak ve kişi başına daha fazla sorumluluk ve iş düşecek. Ekip ile çalışmayı öğreneceğiniz bir girişim sizi her şekilde ileriye taşıyacak. İlerleyen günlerde içinde bulunduğunuz girişim büyüdükçe sizde başardıklarınızla gurur duyacaksınız.

Sorumluluğunuzun artmasıyla size sunulan imkanlar da bunun akabinde artacak; çünkü girişim başarılı oldukça büyümek için ekip genişlemesine gidilecek. Ancak böyle girişimlerde ilk etapta verilen ücretten ziyade kazanılan tecrübe ön planda olacağı için kendinizi en iyi şekilde geliştirebilme fırsatı yakalayacaksınız.

Mezun olacaklar neden yeni bir girişimde çalışmalı

2. Tek bir işten ziyada, farklı alanlarla uğraşma fırsatı bulacaksınız

Büyük şirketlerin en büyük sorunu çalışanların tek bir işi başarmaları gerektiğidir ve bu çalışanlarda bir süreden sonra tek bir işe odaklandıkları için sıkıntı yaratır; ancak yeni bir girişimde çalışmak birçok değişik konuda, hiç sevemeyeceğinizi düşündüğünüz ama yaptıktan sonra sevebileceğinizi öğrendiğiniz o garip konularda bile, kendinizi denemenize olanak sağlayabiliyor.

3. Yaratıcılığı keşfedeceksiniz

Kendi şirketlerini kuran insanların, kendi kendilerine bir şey yaratmamış insanlara göre, daha farklı zihinsel ve profesyonel bakış açıları olabiliyor. Bunun nedeni ise kendi işlerini kurup, bunu geliştirmeleri. Girişimciler bu yenilikçi kişilikleri sayesinde, kendilerinden çok şey öğreneceğiniz en yaratıcı insanlardandır.

Mezun olacaklar neden yeni bir girişimde çalışmalı

4. Yaptığınız işin hakkının verilmesi an meselesi

Yapılan işlerin bazen başarısızlıkla sonuçlandığı sadece iş hayatında değil günlük hayatta da karşılaşılabilecek bir durum olduğunu unutmamalıyız; ancak şöyle ki başarılardan ziyade genellikle başarısızlıklar ön plana çıkar ve bunun sonucuna katlanmak durumunda kalırsınız. Yeni girişimlerde ise hem başarının karşılığı, hem de başarısızlığın karşılığını fazlasıyla alabilirsiniz.

5. Rahat giyinmenin inanılmaz hafifliği

Bir girişimde çalışıyorsanız, muhtemelen iş, ofis ortamı kavramı biraz daha rahat ilişkilere dayanacağı için takım elbise ya da topuklu ayakkabı giyme gibi zorunlulukların bulunmaması önemli bir artıdır.

Mezun olacaklar neden yeni bir girişimde çalışmalı tarafından hazırlanmıştır.

 

Etiketler: girişim , öğrenci , eğitim , iş dünyası , kobihaberleri , kobi haberleri
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