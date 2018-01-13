"Mezopotamya'nın incisi" turizmde zirveyi gördü

Farklı din, dil ve kültüre mensup vatandaşların kardeşçe bir arada yaşadığı Mezopotamya'nın incisi Mardin'de, geçen yıl konaklayan turist sayısında büyük artış yaşandı.



İnanç turizmi, çok sayıda tarihi ve kültürel varlığıyla turizmde cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Mardin'de 2017 yılında konaklayan turist sayısında bir önceki yıla oranla yüzde 105 artış sağlandı.

Camileri, medreseleri, kiliseleri ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle misafirlerine otantik bir ortam sunan ve 2016 yılında 5 bini yabancı 113 bin turistin konakladığı tarihi kentte 2017 yılında 20 bini yabancı 232 bin kişi konakladı.

Böylece geçen yıl önceki yıla göre konaklayan ziyaretçi sayısında yüzde 105 artış olurken, yabancı turistlerde ise artış yüzde 400'e ulaştı.

Tatillerde, hafta sonlarında ve özel günlerde 6 bin 500 yataklı 47 otelin bulunduğu şehirde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması turizmcilerin yüzünü güldürürken, bu yıl için de umutları artırdı.

Geçmiş yıllarda bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle 13 otelin kapandığı şehirde, sağlanan huzur ortamı, gerçekleştirilen tanıtım organizasyonları ve etkinliklerle kapanan oteller 2017 yılında tekrar açıldı, ayrıca kentte ilave 3 otel daha hizmete girdi.

"2018 İÇİN DE UMUTLANDIK"

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin geçen yıl turizmde yıldızı parlayan bir konuma geldiğini söyledi.

Tesis edilen huzur ortamı ve şehirde yapılan organizasyonların etkisiyle kente talebin arttığını kaydeden Güngör, "Geçen yıl bir önceki yıla oranla yüzde 100'ün üzerinde artış oldu. Özellikle yeni yıl tatilindeki yoğunluk son 5 yılın en dolu oranıydı. İnanılmaz şekilde yoğun geçti. Bu açıdan 2018 yılı için de ciddi bir şekilde umutlandık." dedi.

Dolu dolu geçen yılın ve şimdiden başlayan rezervasyonların ve taleplerin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Güngör, şöyle konuştu:

"Yoğun talep var. Bu, yapılan organizasyonlarla terör algısının kırılmasından kaynaklanıyor. Bu yıl da benzer organizasyonlar planlanıyor. Türkiye Bayan Basketbol Finalleri Mardin'de olacak. Bu Mardin için çok önemli bir prestij. Bu organizasyonu sağlayan Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Valimiz Mustafa Yaman'a çok teşekkür ediyoruz. Hem bu organizasyonlar hem de huzur ortamı talebin yoğunlaşmasına vesile oldu. Bu talebi karşılamak için de turizmciler olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. "

"MARDİN TERÖR ALGISINI KIRDI"

Güngör, terör olayları nedeniyle ciddi bir sıkıntı yaşandığını ancak bu sıkıntıların artık geride kaldığına dikkati çekerek, otelleri kapanan bir şehirden yeni oteller açılan bir konuma geldiklerini aktardı.

"Mardin terör algısını kırdı. Buraya gelen misafirler de bunu gördü." diyen Güngör, şunları kaydetti:

"2016 yılındaki terör olayları nedeniyle oteller kapanma noktasına gelmişti. Yaklaşık 13 otelimiz kapandı ama 2017 yılında kapanan oteller yerine açılan oteller oldu. O algının kırılması bizleri mutlu etti. Şu anda 6 bin 500 yatak kapasitemiz var. İnşallah ilerleyen zamanda daha da yükselecek. 2018 yılı için umutluyuz. Şu anda aldığımız rezervasyonlar, son 5 yılda görülmemiş. Şu anda mart ayına yoğun talep var."

"YENİ YILDA DA UMUTLUYUZ"

Reyhani Kasrı Oteli Genel Müdürü Esra Şirin ise 2017 yılında sezonu çok iyi geçirdiklerini kaydetti. Şirin, şöyle dedi:

"Yılbaşı rezervasyonlarında odalar yaklaşık 2 ay önce bitti. Uzun süreden bu yana bu kadar yoğun bir yılbaşı geçirmedik. Yeni yılda da umutluyuz. Şu anda bazı odalarımız kültür turizmi için mart ayında gelecek misafirlerimize satılmış durumda. Daha da iyi olacağını temenni ediyoruz. İnşallah yılın tamamına yayılmasını arzu ediyoruz. Bütün misafirlerimizi Güneydoğu'nun güzel şehri Mardin'e bekliyoruz."

Maridin Oteli Temsilcisi Suzan Çınar da 2017 yılını ve özellikle yeni yıl tatilini yoğun bir ilgiyle geçirdiklerini, yeni yıldan umutlu olduklarını söyledi.

"BİZİ OLUMLU ETKİLEDİ"

Esnaf Mehmet Yertüm ise son dönemde yaşanan hareketlilikle şehirdeki şube sayısını artırdıklarını söyledi.

Turizme de hizmet veren esnaf olarak bu hareketlilikten mutlu olduklarına işaret eden Yertüm, "Turizmde ciddi bir ivme ciddi bir hareketlilik var. Otellerin hepsi hemen hemen doluydu. Sadece oteller değil genel anlamda her yer doluydu. Bunda terör olaylarının bitmesi, Valimizin turizme öncülük etmesinin etkisi var. Esnaf olarak bizi olumlu etkiledi. Gayet yoğun çalışıyoruz." diye konuştu.

Telkari ürünleri satan Şerife Anuk da satış olarak çok güzel bir yılı geride bıraktıklarını, yaşanan gelişmelerle yeni yıla da umutla girdiklerini belirtti.

Anuk, "Yeni yıl bu sefer yüzümüzü güldürdü. 2017 yılı bitti, yeni yılın daha güzel geçmesini diliyoruz. Mardin hak ettiği doluluğa ulaştı. Huzur olduğu sürece birlik ve güzellikler devam edecek." şeklinde konuştu.

Fotoğraf sanatçısı Önder Koca, Antalya'dan Mardin'e geldiğini ve buradaki güzellikleri çekmek istediğini söyledi.

Herkesin gönül rahatlığıyla gezip bu güzellikleri fotoğrafa yansıtabileceğini kaydeden Koca, Mardin'deki güzellikleri herkesin görmesi gerektiğini vurguladı.



