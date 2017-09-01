MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Mezarlıkta tepki çeken görüntü

    Mezarlıkta tepki çeken görüntü

    Hürriyet Haber
    01.09.2017 - 22:02 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 22:02

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bayram namazı ardından Şehir Mezarlığı'na gidenler, kilitli demir kapıyı yerinden sökerek içeriye girip yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

    İlçede oturanlar bayram namazı ardından Ereğli Belediyesi Şehir Mezarlığı'na giderek yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek istedi.

    Ancak vatandaşlar, yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki demir kapının kilitli olması nedeniyle içeriye giremedi.

    Etrafı üzerinde tel bulunan 2.5 metre yüksekliğindeki duvarla çevrili mezarlığa giremeyen vatandaşlar, iddiaya göre belediyeden kimseye ulaşamayınca demir kapıdaki asma kilidi çekiçle kırmak istedi.

    Başarılı olamayınca da kapıyı menteşesinden sökerek mezarlığa girdiler. Bayramın ilk günü ilçenin en büyük mezarlığında kapının kilitli olmasına tepki gösteren vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret ettikten sonra evlerine döndü.

    Belediyeden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

    Etiketler: zonguldak , ereğli , mezarlık
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri