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    Mezarda çekilen pozlara öfkelendi... Şikayetçi oldu!

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 17:26 | Son Güncelleme:

    Meksika'da üç genç kızın, büyük babasının mezarında çektirdiği fotoğrafları gören torun, üç kızdan şikâyetçi oldu.

    Facebook'ta kızların çektiği fotoğrafların popüler olması üzerine mezarda yatan adamın torunu harekete geçti.

    Meksika'nın Cardenas şehrinde Annecy Hernandez, büyük babasının mezarındaki şok edici fotoğrafları gördü ve üç kızdan şikâyetçi oldu.

    Mezarın başında seksi pozlar verenlerden bir tanesi internette 400 bin takipçisi olan makyöz Egso Ortega idi.

    Genç kadın cumartesi günü fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

    Fotoğraflar 20 binden fazla paylaşıldı ve 6 binin üzerinde yorum aldı. Takipçiler ölüye saygısızlık olarak nitelendirdikleri bu duruma karşı genç kadını eleştiri yağmuruna tuttu ve mezarda yatan adamın yakınlarına haber verdi. Bunun üzerine mezarın üzerine çıkılarak çekilen seksi fotoğrafları gören torun, yetkililere haber verdi ve kızlardan şikayetçi oldu.

     

     

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    Etiketler: selfie
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