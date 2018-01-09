Meyve ürünlerinin üretim miktarı 21 tona ulaştı

TÜİK Aralık 2017'de bitkisel üretim yıl sonu verilerini açıkladı. Buna göre; üretim miktarları 2017'de bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,2, sebzelerde yüzde 1,8 ve meyvelerde yüzde 9,7 oranında artış gösterdi. Üretim miktarları 2017 yılında tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 68 milyon 61 bin ton, sebzelerde 30 milyon 826 bin ton ve meyvelerde 20 milyon 809 bin ton olarak gerçekleşti.

“2016'ya göre yüzde 15 daha fazla satış bekliyoruz”

Narenciye ürünlerinin zorlu sevkiyat koşullarına uygun havalı kutular üreten Olmuksan IP Türkiye'nin genel müdürü Ergun Hepvar, TÜİK verileriyle paralel ilerleyen bir narenciye sezonu geçirdiklerini ifade etti. Hepvar, “Biz de bu verilere ve müşterilerimizle olan görüşmelerimize dayanarak narenciye sezonunda önümüzdeki iki ayda sağlıklı bir yükseliş bekliyoruz. Bu yükseliş sektörümüzün zaten kuvvetli giden büyüme trendini daha da canlandıracak” dedi.