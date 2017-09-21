Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Meydan savaşı gibi kavga: 3'ü ağır, 10 yaralı

    Meydan savaşı gibi kavga: 3'ü ağır, 10 yaralı

    İHA
    21.09.2017 - 22:49 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 23:11

    Van’ın Erciş ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi bıçak ve sopa darbesiyle yaralandı.

    Edinilen bilgelere göre, Pay Mahallesi’nde iki aile arasında saat 19.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten kavga çıktı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada her iki aileden toplam 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

    3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

    Yaralılar ambulansla Erciş Devlet Hastanesi ile Erciş Özel Med Tıp Merkezi’ne getirildi. Durumları ağır olan 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Van’a sevk edilirken, diğer yaralıların tedavilerinin ise ilçedeki hastanelerde sürdüğü bildirildi.

    Jandarma mahallede güvenlik önlemleri alırken, ilçe merkezinde ise polis her iki hastane çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırdı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: van erciş , kavga , olay , OLAY
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri