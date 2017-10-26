Meydan savaşı

Mahmutşevketpaşa Mahallesi’nde oturan Hüseyin Baş’ın iki ay önce Figen Akgüç’ü trafik tartışması sonucu darp etmesiyle iki aile arasında husumet başladı.



Dün sabah karşılaşan iki aile kavga etmeye başladı. Tabanca, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1’i kadın 6 kişi yaralandı. Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan ve kafasından bıçakla yaralandığı öğrenilen Hüseyin Baş (36) kurtarılamadı. Olayın ardından bölgeye gelen ve TOMA ile önlem alan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.



