Mevzuata takılmayın

“Terörle mücadelede olay sonrası operasyon yaklaşımını bırakıp kesintisiz operasyon yöntemine geçerek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Müdafaa anlayışıyla değil taarruz anlayışıyla devam ediyoruz. Son iki yıl içerisinde terörle mücadelede muazzam bir uyum mevcuttur. Şehirde ve kırsalda PKK bölücü terör örgütüne karşı net bir saha hâkimiyeti tesis edilmişir. Sadece bu sene başından itibaren 1000 DEAŞ mensubu tutuklandı. 53 binin üzerinde terör zanlısına giriş yasağı getirildi.



HAİNLİK YAPMAYIN

Sizlere önemli tavsiyede, uyarıda bulunmak istiyorum. FETÖ ve PKK mücadelesinde dikkatli, titiz bir şekilde kılı kırk yararak işlem yapmanız önem arz ediyor. Bizim değerlerimizde zulmetmek yoktur. Mevzuat ile uygulama arasında sıkışıp kalmayın. Memleketin, milletin işini yaparken usul hatası yapmaktan korkmayın. Şekil şartlarına asla takılmayın. Sahadaki işler usul hatası olmadan yapılmaz. Hata yapmayacağım diye titizlenen iş yapamaz. Bir tercih yapmak durumundasınız. İş mi yapacaksınız yoksa mevzuata mı sarılacaksınız? Mesele milletin menfaati ise hata yapın ama hainlik yapmayın. Hata yapmaya alan var ama hainliğe asla alan yok. Bütün sorunların çözümünü merkezi idareye havale eden anlayışa karşıyız.”



TEMENNİMİZ NORMALE DÖNMESİ

“ABD, diplomatik misyonlarının güvenlik zafiyetini öne sürerek vize işlemlerini askıya aldı. Biz de yakışanı yaptık, mütekabiliyet esasına dayanarak aynı karşılığı verdik. Temennimiz iki müttefik arasındaki ilişkilerin kısa sürede normale dönmesidir. Bölgesel ve küresel gerilimlerin tırmanmakta olduğu bu süreçte Türkiye olarak sağduyuyu elden bırakmayacağız.”