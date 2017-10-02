Mevsim geçişlerinde sağlığınızı korumanın 4 yolu

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Sağlıklı beslenmeye önem verin
Vücudunuzun direncini koruyacak en önemli şey sağlıklı beslenmektir. Bu nedenle hastalanıp, ilaca başvurmadan bunun önlemini almak iyi bir beslenmeden geçer. Özellikle mevsim geçişlerinde bol bol sebze ve meyve tüketmeye özen gösterin. Gece gündüz döngüsü de değiştiğinden vücudunuzu bu düzene göre de ayarlayıp, iyi uyku uyumaya özen gösterin. Spor yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü spor yapmak bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve sizi hastalıklardan korur.
Havaya uygun giyinin
Sabah kalktığınızda güneş vardı, dolayısıyla siz de tek bir tişörtle dışarıya attınız kendinizi biliyoruz. Ancak 1 saat sonra bulutlar toplanabilir, birden yağmur bastırabilir. Ardından tekrar güneş açıp, her yer cıvıldayabilir. Olan arada sizin vücudunuza olur. Hangi havaya nasıl adapte olacağını bilemeyen vücut bir terler bir üşür dolayısıyla soğuk algınlığı kaçınılmaz olur. Bu nedenle evden çıkmadan bu ihtimalleri düşünüp ona göre giyinmek en doğru seçimdir.
Vitamin desteği alın
Eğer çok kötü beslenen biri değilseniz vücudunuz zaten yiyeceklerinizden gerekli vitamin ve minerali alıp hayatını devam ettirebilir. Ancak mevsim geçişlerinde vücut bakterilere ve havada gezen virüslere karşı çok daha savunmasız oluyor. Aniden çıkan rüzgârda vücut ısısını dengelemeye çalışırken ya da birden açan güneşe karşı terle tepki verirken doğal olarak adaptasyon sürecinde zayıflıyor. Bu nedenle bu dönemde vücudu dışarıdan aldığınız vitamin ve minerallerle desteklemek doğru olacaktır.
Stresten ve kötü alışkanlıklardan uzak durun
Stresin bağışıklık sistemimiz üzerindeki yıkıcı etkisini artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle özellikle mevsim geçişlerinde stresli durumlara karşı kendimizi çok daha iyi korumamız gerekiyor. Ayrıca alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklar da bağışıklığı zayıflattığından, bu mevsimde hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bu dönemi en iyi şekilde atlatmak için kendinize dikkat edin ve her zamankinden çok daha ilgili davranın.
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