Mevsim Değişince Ester-C®!

Kışın Olmazsa Olmazı: C Vitamini

C Vitamini yaş fark etmeksizin her insanın sağlıklı yaşam fonksiyonlarını devam ettirmek için her gün mutlaka alması gereken bir vitamin ve gıda takviyelerinin olmazsa olmazı. Özellikle kış döneminde bağışıklığın desteklenmesinde en kritik rolü oynayarak, hastalıklara karşı korunmamızda önemli rol oynuyor. Peki faydaları saymakla bitmeyen C vitamininin mide dostu, daha uzun süre etkili, daha yüksek emilime sahip patentli bir formu olsaydı? Solgar Ester-C® ürün ailesi, işte tam bu özelliklere sahip.

Ester-C® nedir?

C Vitamini için geliştirilmiş Kalsiyum L- Askorbat formunda, asidik olmayan ve C vitamininin nötr halini içeren patentli formülasyondur

Mide Dostu C Vitamini

Ester-C®, C vitamini gibi asidik formda olmadığı için mide hassasiyeti yaratmadığını vurgulayan Solgar, Ester-C® ürünlerinin asidik gıdalara karşı hassas olan kişiler için oldukça güvenilir bir C vitamini formu olduğuna dikkat çekiyor.

Yüksek Emilim

Ester formu diğer C vitamini formlarına göre hem suda hem yağda çözündüğü için daha yüksek emilime sahip bir form. Bu da ürünün etki kapasitesini arttıran bir etken.

Uzun Süre Etki

Ester formunun diğer C vitamini formlarına göre daha iyi emilime sahip olmasından dolayı, etki kapasitesi daha yüksek olduğunu belirten Solgar, Ester-C® ‘nin daha uzun süre vücutta kaldığı için, standart bir C vitamini takviyesine göre daha uzun süre bağışıklık sistemini desteklediğinin altını çiziyor.

Etkin Formül

Son olarak, Solgar Ester-C® ürün içeriğinde bulunan ve ürün etkinliğini yükselten C vitamini metabolitleri, turunçgil bioflavonoidleri, kuşburnu, rutin ve aserola sayesinde, C vitamininin hücreler arası geçişi kolaylaşarak, bağışıklık sistemi güçlendirme gibi faydaları daha yüksek seviyeye çıkıyor.

Bütün bu avantajları ile Solgar Ester-C®, özellikle kış mevsiminin vazgeçilmez takviyesi olarak, Solgar ailesinin en sevilen ürünleri arasında yerini alıyor.

