Mevlüt Uysal kimdir, nerelidir?

Başakşehir Belediyesi'nin internet sitesinde Uysal ile ilgili şu biyografiye yer verilmiş:

Mevlüt Uysal 1966 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Üniversite yıllarından itibaren ülke ve toplum sorunları ile yakından ilgilendi, siyasi ve sosyal çalışmaların içerisinde aktif olarak bulundu. Okulu bitirdikten sonra başladığı serbest avukatlık mesleğini icra ederken, bir taraftan da aktif siyasetle uğraştı. AK Parti'nin kurulması ile birlikte, Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı oldu.

2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir’in birleşerek ilçe olması üzerine 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde Başakşehir Belediye Başkanı Adayı olan Uysal, 127 bin 482 seçmenden, oy kullanan 103 bin 111’inin 39 bin 72’sinin oyunu alarak Başakşehir Belediye Başkanı seçildi.

2014 Yerel Seçimlerde AK Parti adayı olarak ikinci kez seçime giren Uysal, sandığa giden 190 bin 906 seçmenden 92 bin 559 seçmenin oyunu alarak ikinci kez Başakşehir Belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır.