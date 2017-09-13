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    Mevlit yemeğinden zehirlenen 40 kadın, hastaneye kaldırıldı

    DHA
    13.09.2017 - 01:46 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 01:46

    Kars'ta yaklaşık 40 kadın,mevlit yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

    Yeni Mahalle’de bir hafta önce vefat eden İ.K. için yakınları, bu akşam mevlit okuttu.ÿMevlite katılanlara tavuklu pilav ve ayran ikram edildi.

    Yemeğin ardından yaklaşık 40 kadında kusma, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri görülmeye başladı.

    Rahatsızlananlardan bazıları ambulanslarla, bazıları da yakınları tarafından özel araçlarlaÿKars Harakani Devlet Hastanesi ileÿKafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

    Tedaviye alınanların yakınları da endişe edip hastanelere akın edince,ÿacil serviste yoğunluk oluştu.

     

    Etiketler: mevlit , vefat , zehirlenme
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