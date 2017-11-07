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    Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet 2017 Mevlid Kandili tarihi

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 16:39 | Son Güncelleme:

    Mevlid Kandili ne zaman sorusu, bu günün feyzinden faydalanmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre 2017 yılının sonlarına doğru idrak edilecek olan Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in (SAV) kainata gelişinin ibadetlerle anıldığı gün olacak. Peki, Mevldi Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte, tarih hakkında merak edilen bazı detaylar

    Mevlid Kandili'nin ne zaman idrak edileceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili detayları internet üzerinden edinmek istiyor. İslam dini için öneme sahip olan bu günde ibadetler edilecek, Hz. Muhammed'in (SAV) yüzü suyu hürmetine eller semaya açılıp dilekler dilenecek. Peki, Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte, detaylı bilgiler

    MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN KUTLANIR?

    Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11.nci günü idrak edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Mevlid Kandili 2017 yılında 29 Kasım 2017 tarihine denk gelmektedir.

    MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

    Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

    Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.

    Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi Kuran-ı Kerim'de yer almaz.

     

    Etiketler: mevlid kandili tarihi
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