Mevduatın yarısı milyonerlerde

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre yurtiçi ve yurtdışı yerleşik mudilerin bankalardaki toplam mevduatı eylül sonu itibarıyla Aralık 2016'ya göre yüzde 13 artarak 1 trilyon 635 milyar 164 milyon liraya yükseldi. Geçen yıl sonunda toplam mevduat 1 trilyon 453 milyar 192 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti. Geçen yıl sonunda hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 115 bin 896 olurken, bu mudilerin bankalardaki mevduatı 775 milyar 142 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Milyonerlerin 120 bin 607'si yurt içi yerleşik ve 10 bin 877'si yurtdışı yerleşik kişilerden oluştu. Yurt içi yerleşik milyonerlerin mevduat tutarı 715 milyar 313 bin lira, yurtdışı yerleşik milyonerlerin mevduat tutarı da 59 milyar 829 bin lira oldu. Aralık 2016 itibarıyla milyoner başına düşen ortalama mevduat da yaklaşık 6 milyon 688 bin lira olarak gerçekleşti.

9 AYDA 15 BİN 588 KİŞİ

Milyonerlerin sayısı 2017 yılı eylül sonu itibarıyla 131 bin 484'e ulaşırken, bu kişilerin bankalardaki mevduatı da 862 milyar 997 milyon lira oldu. Bu yılın 9 ayında milyonerlere 15 bin 588 kişi daha eklenirken, milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 564 bin lira ölçüldü. Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudiler sahip olduğu 863 milyar lira ile mevduatın yüzde 52.8'ini elinde bulunduruyor.