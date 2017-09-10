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Hürriyet >Ekonomi>Mevcut durumdan rahatsız oluyorum

Mevcut durumdan rahatsız oluyorum

Ekrem SAĞIR / LEHRTE
10.09.2017 - 12:10 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 12:11

Almanya’nın Hannover kenti yakınlarındaki Lehrte kasabasında yaşayan Türkiye kökenli iş adamı Hasan Kurtuluş’a ait Kurt Gruppe’nin kuruluşunun 25’inci yıldönümü kutlamasına Aşağı Saksonya Başbakanı Weil de katıldı. Weil, Türkiye ile Almanya ilişkilerinin mevcut halinden ‘rahatsız’ olduğunu söyledi.

AŞAĞI Saksonya Başbakanı Stephan Weil, “Tarihsel süreç içerisinde genellikle dostluk ilişkilerimiz devam eden Türkiye ile son günlerde yaşadığımız gerginlikten ben de hoşnut değilim. Bu her iki ülke ekonomisine zarar verdiği gibi, özellikle de burada yaşayan Türk vatandaşları, Türk kökenli Alman vatandaşlarının da bundan rahatsız olduklarını biliyorum. Bugün burada iki ülke vatandaşları mutlu, huzurlu bir aradayız. Bu tablo beni mutlu ediyor. Zaten görmek istediğimiz tablo da bu” dedi.

Mevcut durumdan rahatsız oluyorum

YAŞAMIN HER ALANINDA TÜRK VAR
İşadamı Kurtuluş da “Almanya’ya işçi olarak gelip, şimdilerde yaşamın her alanında yer alan Türk gerçeği var. Bu durumdan kimsenin rahatsız olmaması gerekir. Tersine yaşadığımız ülkeye uyumun da en önemli etmenlerindendir” diye konuştu.
Lehrte Belediye Başkanı Klaus Sdortschuk ile Bölge Valisi Hauke Jagau da işadamı Kurtuluş’a, sosyal projelere verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.

Etiketler: ALMANYA , hasan kurtuluş , Lehrte , Hannover , Kurt Gruppe
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