Mevcut durumdan rahatsız oluyorum

AŞAĞI Saksonya Başbakanı Stephan Weil, “Tarihsel süreç içerisinde genellikle dostluk ilişkilerimiz devam eden Türkiye ile son günlerde yaşadığımız gerginlikten ben de hoşnut değilim. Bu her iki ülke ekonomisine zarar verdiği gibi, özellikle de burada yaşayan Türk vatandaşları, Türk kökenli Alman vatandaşlarının da bundan rahatsız olduklarını biliyorum. Bugün burada iki ülke vatandaşları mutlu, huzurlu bir aradayız. Bu tablo beni mutlu ediyor. Zaten görmek istediğimiz tablo da bu” dedi.





YAŞAMIN HER ALANINDA TÜRK VAR

İşadamı Kurtuluş da “Almanya’ya işçi olarak gelip, şimdilerde yaşamın her alanında yer alan Türk gerçeği var. Bu durumdan kimsenin rahatsız olmaması gerekir. Tersine yaşadığımız ülkeye uyumun da en önemli etmenlerindendir” diye konuştu.

Lehrte Belediye Başkanı Klaus Sdortschuk ile Bölge Valisi Hauke Jagau da işadamı Kurtuluş’a, sosyal projelere verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.